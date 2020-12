Barbara D’Urso, il volto inedito: l’amore per i figli e i tanti corteggiatori

editato in: da

Barbara D’Urso in costume su Instagram: è uno schianto

È un’altra stagione ricca di successi, quella che Barbara D’Urso sta vivendo: impegnatissima con Pomeriggio 5 e ben due trasmissioni domenicali, la conduttrice sembra ormai trascorrere le sue giornate fuori casa, dividendosi tra i suoi tantissimi appuntamenti. Ma non fa mai mancare del tempo di qualità alla sua famiglia.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, la D’Urso si è raccontata a tutto tondo, svelando persino qualche dettaglio inedito sul suo conto. Un colloquio senza filtri, dove ha deciso di concentrare tutta se stessa in poche lettere, quelle dell’alfabeto. E si parte proprio dalla A di amore: “La classifica dei valori della mia vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato“.

Perdutamente innamorata di Gianmauro ed Emanuele, i suoi due splendidi figli nati dalla lunga relazione con Mauro Berardi, la conduttrice ha sempre preferito proteggerli dalle luci dei riflettori, lasciandosi tuttavia sfuggire di tanto in tanto il fortissimo sentimento che prova per loro. Quando parla di famiglia, d’altronde, è facile capire che intende molto più dei suoi due ragazzi: Barbara D’Urso è profondamente legata anche ai suoi fratelli, e proprio negli ultimi giorni ha celebrato l’arrivo della nipotina Sofia, primogenita della sorella Eleonora.

Per quel che riguarda invece la sua vita sentimentale, Barbara ha rivelato finalmente qualcosa in più: “In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un ‘sacchissimo’ di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione”. Negli anni, sono moltissimi i flirt che le sono stati attribuiti – alcuni hanno trovato conferma, tanti altri rientrano appieno nella categoria delle indiscrezioni. Ora la curiosità è alle stelle: chi sarà il fortunato che potrà fare breccia nel cuore della D’Urso?

Nel corso dell’intervista, la conduttrice si è lasciata andare a qualche novità sulla sua carriera. “Mi è arrivato un copione pazzesco” – ha confessato – “Ho molta voglia di tornare a recitare”. Un anno fa, Barbara è tornata in televisione con una nuova stagione de La Dottoressa Giò, che ci sia in vista qualche altra sorpresa per i suoi fan? Non mancano, infine, alcuni aneddoti divertenti, come quello che riguarda Pippo Baudo: “Questo è uno scoop, io Pippo l’ho visto in mutande… Una volta sono entrata nel suo camerino per parlare di lavoro e le sarte lo stavano vestendo”.