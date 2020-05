Barbara D’Urso, “L’uomo che ho amato di più nella mia vita...

editato in: da

Barbara D’Urso pubblica sui social una sua foto di gioventù, insieme a quello, che lei scrive: “L’uomo che ho amato di più nella mia vita”. La conduttrice non rivela la sua identità, aggiunge solo che a breve spiegherà il motivo. Il tutto corredato da hashtag “#love #ricordi #amarcord”.

Accanto ai commenti, non sempre carini, dei follower (Barbara vanta, per par condicio una nutrita folta di estimatori e altrettanti haters), in rete si è scatenato il toto nome. E non ci è voluto molto a svelarne l’identità: si tratta di Mauro Berardi, produttore cinematografico, suo compagno per ben 11 anni, dal 1982 al 1993. Nonché padre dei suoi due figli, Gianmauro ed Emanuele.

Sul motivo che abbia spinto Barbara a pubblicare su Instagram una loro foto insieme, lei sempre molto attenta alla privacy della sua famiglia, è mistero. Sarà lei, come promesso nel post, a spiegare le ragioni.