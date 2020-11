Barbara D’Urso: l’ultimo toccante saluto all’amico di sempre Stefano D’Orazio

editato in: da

Stefano D’Orazio, il commovente ricordo dei vip

Barbara D’Urso ha voluto dare l’ultimo, toccante saluto a Stefano D’Orazio, batterista storico dei Pooh e suo grande amico. La conduttrice ha ricordato l’amico fraterno con uno scatto su Instagram, che li ritrae da giovani, sorridenti e spensierati.

“Il mio ultimo saluto a te. Così per sempre”, ha scritto la D’Urso, aggiungendo l’hashtag #amicifratelli. Barbara poi ha pubblicato delle foto dell’epoca anche nelle storie, accompagnandole alle parole “Non riesco a non pensarci”, con un cuore spezzato. La scomparsa di Stefano D’Orazio è stata un duro colpo, oltre che per la sua famiglia, anche per gli affetti più cari, come la celebre conduttrice.

Un legame profondo, forte e sincero, che Barbara D’Urso aveva manifestato anche in un altro post sui social: la conduttrice aveva pubblicato un selfie con D’Orazio e la moglie Tiziana, accompagnandolo a parole di dolore: “Io per te ero ‘Ursus’ e tu per me ‘Orazio’. Hai visto crescere i miei figli. Natali e natali passati insieme e non solo. Sei stato il primo a correre a Napoli un attimo dopo che il mio papà mi aveva lasciato. Mi hai voluto come tua testimone quando hai sposato Titti che ti ama tanto ed ora come faremo? Come? Disperata. Punto”.

Il matrimonio di Stefano D’Orazio con Tiziana Giardoni, alla quale era legata da dodici anni, era stato ripreso nel 2017 dalle telecamere di Pomeriggio Cinque: la D’Urso, infatti, era stata anche testimone di nozze della coppia.

A Domenica Live la conduttrice, provata e commossa, non era riuscita a trattenere le lacrime, mentre ricordava l’amico insieme a Riccardo Fogli: “In questo momento maledetto non si può entrare in ospedale, non si può stare vicino ai malati, non si possono quasi avere notizie. Per una settimana Stefano è stato da solo”, ha raccontato la D’Urso.

E poi ha aggiunto: “Venerdì sera Tiziana ci aveva dato una speranza, sembrava che Stefano stesse un po’ meglio, poi non ce l’ha fatta. Titti mi ha detto: ‘Se ne è andato senza potermi fare una carezza’. È terribile. Stefano era la persona più solare, stava sempre con gli amici ed è morto da solo”.