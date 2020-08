Barbara D’Urso torna in tv e in bikini è un sogno

editato in: da

Barbara D’Urso in costume su Instagram: è uno schianto

Barbara D’Urso si prepara a tornare in tv, nel frattempo incanta i fan su Instagram mostrandosi in bikini. A 63 anni la conduttrice è in perfetta forma e sui social in tanti ammirano la sua capacità di sfidare il tempo. “Non sto nuotando eh!”, ha scritto la presentatrice commentando uno scatto in cui si rilassa in piscina e sfoggia un fisico scolpito e abbronzato. Qualche giorno prima Barbara aveva pubblicato un’altra foto in cui mostrava i risultati di una dieta sana e allenamento. “63 anni signori, solo silenzio”, aveva commentato qualcuno, facendo i complimenti alla presentatrice che è da sempre sulla cresta dell’onda.

Ma Barbara non è solamente una donna bellissima, la conduttrice è anche una lavoratrice instancabile. Per questo motivo presto tornerà sul piccolo schermo per la gioia del suo pubblico. Il 7 settembre infatti sarà di nuovo in tv al timone di Pomeriggio Cinque, mentre appena una settimana dopo ripartirà Domenica Live, programma che era stato interrotto a causa dell’emergenza Covid-19. La prossima stagione televisiva vedrà il ritorno anche di un format molto amato: Live – Non è la D’Urso, lo show in prima serata campione d’ascolti.

In attesa di salutare di nuovo il pubblico, la D’Urso si gode un po’ di meritato riposo in una villa immersa nel verde, fra bagni in piscina e passeggiate. A 63 anni la presentatrice Mediaset non è mai stata così bella, merito del DNA, ma anche di tanta disciplina, come ci ha raccontato lei stessa.

“Sono oggettivamente fortunata – ha spiegato a DiLei in un’intervista esclusiva -, credo sia prevalentemente una questione di DNA. C’è da dire poi che faccio un sacco di attività, ho sempre danzato e adesso mi sono presa bene con la boxe. Sto imparando e mi diverte moltissimo, anche se per via dell’incidente alla mano mi sono dovuta fermare dopo tre lezioni. Quindi diciamo che mi piace sempre sperimentare cose nuove, ad esempio in questo momento sto seguendo un protocollo alcalino per il quale devo stare molto attenta all’alimentazione, ma comunque mangio”.

“Quello che mostro sulle Instagram Stories generalmente è la mia colazione – ci aveva confessato -. Mangio lo yogurt di capra perché non posso assumere latticini, la papaya, le noci, un po’ di cioccolato e ovviamente caffè. A parte – poi – prendo anche parecchi integratori”.