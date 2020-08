Barbara D’Urso torna a lavoro: fine vacanza in splendida forma su Instagram

editato in: da

Barbara D’Urso in costume su Instagram: è uno schianto

Ferie finite anche per Barbara D’Urso: la conduttrice è appena tornata a Milano, più precisamente a Cologno Monzese, per riprendere a tempo pieno il suo lavoro.

Barbara ha trascorso molte settimane in Toscana, nella sua bellissima tenuta vicina a Capalbio, tra le magnifiche colline della Maremma e il mar Tirreno: un’estate da sogno la sua, che la conduttrice ha voluto raccontare a tutti i suoi ammiratori grazie anche ai vari momenti pubblicati sul suo profilo Instagram. Non sono mancati i selfie al naturale, dove “Carmelita” si è mostrata senza filtri e senza trucco, sfoggiando ancora una volta la sua incredibile bellezza.

La D’Urso, dunque, si è presa cura di sé dopo una lunga stagione televisiva: sui social l’abbiamo vista intenta a preparare gustosi manicaretti, dedicarsi allo sport nelle ore mattutine, ma anche passare tanto tempo nell’orto. Ed è proprio questo orto tra i pensieri di Barbara, che prima di partire ha voluto “salutare” tramite le sue stories Instagram:

Io devo salutare il mio amato orto. Il problema è che ci sono un sacco di pomodori ancora verdi. Come faccio? Io non posso tornare qua, devo essere in diretta fra qualche giorno. Come si fa a lasciare questo ben di dio e tornare a Milano? Eh vabbè, lo farò.

Negli ultimi giorni della sua vacanza all’insegna del relax e divertimento, Barbara ha aggiornato i suoi follower con un conto alla rovescia: prima ha condiviso una foto che la ritrae in una stradina di campagna, con su scritto “Ultima corsetta in campagna. Si torna al lavoro”, successivamente ha pubblicato uno scatto in costume, accompagnato dalla scritta “Conto alla rovescia”.

D’altronde, la conduttrice è una stacanovista e non vede l’ora di rallegrare i pomeriggi del suo pubblico televisivo: mancano infatti pochi giorni alla ripresa della stagione tv di Canale 5, e il primo programma ad andare in onda sarà Pomeriggio Cinque, lo storico show pomeridiano che inaugurerà la tredicesima stagione il prossimo 7 settembre.

Man mano, torneranno in onda anche gli altri show di Barbara Domenica Live e di Non è la D’Urso, mentre non si sa ancora nulla su una prossima edizione del Grande Fratello Nip. Una cosa, però, è certa: Barbara saprà ancora sorprenderci e regalarci tanti momenti di gossip e attualità come solo lei sa fare.