Barbara D’Urso, la tenera dedica su Instagram alla sorella Eleonora con il pancione

editato in: da

Barbara D’Urso in costume su Instagram: è uno schianto

È con una dolcissima dedica sui social network che Barbara D’Urso ha voluto raccontare ai suoi fan la felicità nel diventare zia a sessantatré anni. Eleonora infatti, attrice e sorella della nota conduttrice Mediaset, è in dolce attesa e l’immagine pubblicata su Instagram ritrae un tenero momento e un bellissimo pancione.

Ad annunciare la gravidanza lo scorso giugno è stato Michele Olmo, il marito di Eleonora, che con un post condiviso online ha comunicato ufficialmente l’arrivo di Sofia: questo il nome scelto con tanto amore per la loro primogenita. La delicata foto condivisa dalla D’Urso sul suo account Instagram rivela, allora, l’impazienza della conduttrice nel conoscere finalmente l’attesissima nipotina e figlia dell’amata sorella minore.

Il legame che unisce le due sorelle D’Urso, infatti, è molto forte nonostante i diciotto anni di differenza: un rapporto viscerale, intenso, che le ha portate anche a lavorare insieme anche nell’ultima stagione de La Dottoressa Giò: l’amatissima fiction targata Canale 5 che è tornata a sorpresa sul piccolo schermo, con una terza stagione, nel 2018 dopo ben vent’anni di assenza.

Tra Eleonora e Barbara D’Urso, però, i rapporti non sono sempre stati sereni come lo sono oggi. Ad allontanarle diversi anni fa, infatti, furono alcune dichiarazioni rilasciate dalla più giovane delle due sorelle sul mondo dello spettacolo, un settore competitivo da cui aveva voluto prendere le distanze. Nonostante il suo nome sia meno noto rispetto a quello della sorella maggiore, infatti, la carriera televisiva di Eleonora l’ha portata a partecipare a numerose fiction italiane di successo come Il commissario Rex, Il Maresciallo Rocca e Don Matteo.

Nonostante tutto, però, i dissapori ben presto hanno lasciato il posto a un nuovo inizio e al rinsaldarsi di un legame speciale. Non stupisce allora l’orgoglio con il quale la D’Urso ha voluto pubblicare un’immagine così tenera della sorella condividendola con il pubblico che la segue con tanto affetto su Instagram.

Il ritratto di una dolcissima mamma, fiduciosa, che sorride guardando l’obbiettivo e la tenera dedica di una futura zia che non vede l’ora di conoscere la sua nipotina Sofia.