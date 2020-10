Barbara D’Urso, la splendida foto della sorella con il pancione: “Sto per diventare zia”

editato in: da

Emozionatissima, Barbara D’Urso si prepara ad un compito molto importante: presto diventerà infatti zia della piccola Sofia. Sua sorella Eleonora è in procinto di partorire e la conduttrice ha deciso di condividere su Instagram una foto tenerissima del pancione.

Eleonora D’Urso è ormai arrivata alle ultime settimane di gravidanza e ha deciso di regalarsi un bellissimo servizio fotografico che le ricordi per sempre questi momenti magici. Sul suo profilo Instagram ha poi pubblicato i dolci scatti con il pancione: “Non è un momento ottimale per partorire, e Sofia avrà come prima immagine quella di un mondo infestato da mascherine. Starà a me raccontarle di bocche che sanno ridere e sorridere e di gente che, nonostante tutto, non smette di lottare!” – questo il suo pensiero, un po’ preoccupato, per la figlioletta che sta per nascere.

Sua sorella, Barbara D’Urso, ha scelto una delle foto più belle da condividere con i suoi tantissimi fan, in uno dei rari momenti in cui si addentra nella sua vita privata. “Sono quasi zia… ti amo” – ha scritto semplicemente, preferendo che a parlare siano le immagini. Eleonora, tra i commenti, le ha risposto: “Grazie super sorella. Sarai una zia strafigherrima”. Il loro rapporto è bellissimo, e l’arrivo della piccolina ha unito le due sorelle ancora di più.

La D’Urso aveva già rivelato della gravidanza di Eleonora, che aspetta la nascita della sua prima figlia poche settimane dopo aver spento 45 candeline. Solo in seguito abbiamo scoperto che si trattava di una femminuccia: il nome scelto dai genitori è Sofia – come la futura mamma si è fatta scrivere sul pancione per una delle bellissime foto dello shooting. L’emozione è grande, e siamo sicuri che Barbara farà uno strappo alla regola – rispetto al solito silenzio che riguarda tutto ciò che accade nella sua vita privata – per annunciare la nascita della nipotina.

Eleonora D’Urso è di 18 anni più giovane della conduttrice, e sono entrambe figlie di Rodolfo. La stessa Barbara, in una delle poche interviste in cui ha accennato qualche dettaglio in più sulla sua famiglia, aveva rivelato di avere ben 5 fratelli: lei, Daniela e Alessandro sono nati dal matrimonio del loro papà con Vera. Alla morte di quest’ultima, si è risposato e ha avuto altri due figli, tra cui proprio Eleonora.