D’Urso, splendida in costume a 62 anni. E risponde alle critiche

L’età di una donna non si dice mai, ma in certi casi è bene fare un’eccezione. Perché i suoi 62 anni, Barbara D’Urso, se li porta veramente bene, tanto da dimostrarne venti di meno.

Un fisico mozzafiato, quello che la presentatrice più operativa di Mediaset ha sfoggiato in occasione di queste vacanze estive. Ferie meritatissime, visto il grande lavoro compiuto nella passata stagione, ottenendo sempre ottimi risultati. Le persone la seguono, la amano e lei risponde, ovviamente, con il cuore e con affetto incondizionato.

Perfetta, quindi, non solo quando si trova nei suoi amati studi televisivi, ma anche nei momenti di relax. Barbara D’Urso, in questi giorni, ha, infatti, postato sul suo profilo Instagram immagini che la ritraggono in costume ed è apparsa veramente in splendida forma. Forse troppo per alcuni, che hanno provveduto subito con le critiche, accusandola di abusare di Photoshop.

La D’Urso, ovviamente, non si è lasciata colpire da quanto detto e ha risposto nella sua solita maniera ironica:

Attenzione! Il braccio è troppo secco e lungo, la D’Urso ha usato Photosop (non è l’effetto del braccio nell’acqua, eh?). Il piede è troppo lungo, ha usato Photoshop. I capelli troppo capelli, ha usato Photoshop. Gli occhiali troppo occhiali, il sole troppo sole, il muro troppo muro, l’unghia troppo unghia. Una gamba con il Photoshop e l’altra con la cellulite (non è il riflesso del materassino), un occhio verde e uno azzurro, una mano sinistra e anche l’altra, un orecchio piccolo e uno da alieno.

Ha poi, però, tuonato contro chi, invece, a queste piccole e infondate critiche ha dato risalto, prendendosela con i siti che hanno pubblicato con titoli forse troppo esagerati e, soprattutto, senza accertarsi della veridicità di quanto stavano dicendo:

In bocca al lupo a quei piccoli siti, un po’ sfigati che, avendo bisogno di click, fanno titoloni (mi dicono) sul nulla. Voglio bene anche a voi, e non perdete le speranze: un giorno forse diventerete autorevoli come i siti seri. Col cuore.

Insomma, una Barbara D’Urso carica, sicuramente pronta ad affrontare una nuova stagione televisiva che la vedrà protagonista. È stata, infatti, riconfermata la sua conduzione di Domenica Live, andrà in onda tutti i pomeriggi con Pomeriggio Cinque. Probabilmente, poi, la rivedremo anche con Live – Non è la D’Urso, che ha fatto numeri altissimi in termini di share seguendo il caso Prati e rivelando a tutti ciò che stava veramente succedendo.

Insomma, conscia dei suoi successi, non saranno certo alcune critiche, infondate, sul fisico a fermare Barbara D’Urso. E lei, cosa ci riserverà per questa nuova stagione televisiva?