Barbara D’Urso, sospese le sue trasmissioni. E lei vola in Spagna

Ma cosa ci fa Barbara D’Urso in Spagna? La domanda la lancia la stessa conduttrice sul suo profilo Instagram, dove sta raccontando la sua trasferta in terra iberica. La padrona di casa di Live non è la D’Urso aveva già postato un video in cui la si vedeva camminare a passo svelto in aeroporto con la didascalia che diceva: “Secondo voi, alla fine, ce l’avrò fatta a prendere l’aereo nonostante la mia paura di volare?!? Ma poi, dove sarò diretta?!?”.

Oggi il mistero viene svelato, con un post e una serie di Stories che fugano ogni dubbio: Barbara D’Urso è volata in Spagna. Finalmente, la conduttrice più presente sui palinsesti italiani si concede una meritata vacanza approfittando del break dovuto alle feste natalizie? Sarebbe una pausa sacrosanta dai tanti impegni della conduttrice, ma a giudicare dal nuovo post sul suo profilo social, pare che la D’Urso lontana dalla tv proprio non riesca a stare.

Infatti, sbarcata a Madrid, la prima foto che posta non è quella di qualche attrazione turistica della capitale spagnola, ma quella di lei ritratta all’entrata degli studi di Mediaset Spagna. Insomma, la prima tappa del viaggio della conduttrice è tutta lavorativa.

Andando a spulciare nelle Stories si capisce un po’ di più della visita della conduttrice negli studi della sede spagnola della sua azienda. La D’Urso ha fatto un bel giro, sbirciando dietro le quinte di una trasmissione del mattino, e curiosando nello studio del Grande Fratello, anzi del Gran Hermano.

La domanda che si fanno tutti i fan, però, a questo punto è esattamente quella che lancia a mo’ di sfida la stessa D’Urso sullo scatto che la immortala davanti all’ingresso della tv: “Ma cosa ci faccio io a Mediaset Espana? Provate a indovinare!”. Le ipotesi sono molteplici, ma pare proprio che, per sfidare la sua nota paura di volare, la regina degli ascolti avesse un buon motivo, che potrebbe andare ben oltre il godersi qualche giorno libero da turista, tra divertimento e relax in terra spagnola.

Considerando l’inesauribile energia e capacità di creare progetti di successo della D’Urso, in molti scommettono che il vero motivo del viaggio della conduttrice sia proprio un nuovo format, ancora top secret. Che Carmelita, dopo i trionfi in Italia, sia pronta a partire alla conquista della Spagna?