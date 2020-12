Barbara D’Urso si ferma: quando torneranno i suoi programmi

editato in: da

Barbara D’Urso svela su Instagram cosa fa a casa

Barbara D’Urso si ferma e annuncia lo stop momentaneo dei suoi programmi durante le vacanze natalizie. La conduttrice si è congedata dal pubblico nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, svelando che tornerà in video fra qualche settimana, con la consueta carica e voglia di raccontare storie che appassionano i telespettatori.

“È una puntata particolare perché non vi dirò ci vediamo domani – ha detto visibilmente commossa -. Sapete che noi torniamo con voi domenica 10 gennaio, il pomeriggio con Domenica Live, un’edizione grazie a voi davvero fortunata, torniamo il 10 con Live-Non è la D’Urso e l’11 con Pomeriggio Cinque. Ringrazio tutti i miei ospiti – ha aggiunto – e ringrazio voi che ogni domenica mi seguite e ci seguite fino all’una e mezza di notte, con tanto affetto. È merito vostro se si conclude un’altra stagione fortunata di Live-Non è la D’Urso, è merito vostro se ne inizia un’altra stagione, speriamo fortunata. Io ci ho messo tutto il mio cuore, ce l’hanno messo tutti qua, tutti, siamo pochi, ma vi amiamo fortissimo. Buon Natale e buone feste – ha concluso -, ma ricordatevi che anche in queste feste il mio cuore è prima dei miei due figli, ma subito dopo vostro.”

L’ultimo anno è stato particolarmente impegnativo per la conduttrice che, nonostante l’emergenza Coronavirus, ha continuato ad andare in onda, occupandosi di argomenti importanti e d’informazione, oltre che di intrattenimento. Barbara D’Urso probabilmente trascorrerà questo periodo di vacanza con i figli: Giammauro ed Emanuele. Nati dall’amore per il produttore Mauro Berardi, sono rispettivamente un chirurgo e un noto fotografo, entrambi molto legati alla loro famosissima mamma, ma lontano dai riflettori. All’orizzonte invece non sembra esserci nessun nuovo amore per la presentatrice.

“La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato – ha confessato di recente al settimanale Oggi -. In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione”.