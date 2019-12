Barbara D’Urso si ferma per amore dei figli (ma tornerà presto)

editato in: da

Barbara D’Urso si ferma e si prende una pausa in occasione delle feste di Natale. La conduttrice e instancabile lavoratrice ha bisogno di un po’ di riposo, per questo i suoi programmi subiranno un momentaneo stop per riprendere a gennaio. In una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la presentatrice ha confessato la voglia di trascorrere più tempo con la famiglia.

In particolare con i figli Giammauro ed Emanuele, a cui è legatissima, e che spesso a causa del lavoro non riesce a vedere come vorrebbe. La D’Urso d’altronde si sottopone da tempo a una routine piuttosto intensa, rimanendo in video per quasi tutta la settimana a esclusione del sabato quando però è impegnata nelle riunioni per preparare i programmi. Dal lunedì al venerdì conduce Pomeriggio Cinque, nel week end guida Domenica Live, mentre il lunedì sera è al timone di Live – Non è la D’Urso.

Non solo, il prossimo anno tornerà con il Grande Fratello nip che è stato confermato. La data della messa in onda non è ancora stata svelata, ma di certo si tratta di una nuova sfida per Barbara. Per affrontarla avrà bisogno di tutte le sue energie, per questo ha deciso di fermarsi e concedersi una lunga pausa natalizia.

Il 16 dicembre andrà in onda per l’ultima volta Live – Non è la D’Urso che tornerà nel 2020 alla sua collocazione del mercoledì sera per lasciare spazio al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Pomeriggio Cinque verrà trasmesso sino al 20 dicembre e riprenderà il 7 gennaio, mentre Domenica Live riaprirà i battenti il prossimo 13 gennaio.

Uno stop, quello della D’Urso, dettato dalla volontà di trascorrere più tempo con i propri cari. La conduttrice non ha mai nascosto il legame fortissimo che ha con i suoi figli che ha sempre protetto dai gossip e tenuto lontano dai riflettori.

“Delle cose materiali non me ne importa niente – ha detto parlando dei regali di Natale -. Mi piacerebbe avere un taccuino dove mi si garantisce che sta per cominciare un anno di salute e serenità”.