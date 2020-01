Barbara D’Urso si confessa su Mara Venier e parla del padre dei suoi figli

editato in: da

Barbara D’Urso si racconta in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi in cui parla del suo rapporto con Mauro Berardi, il padre dei suoi figli, e di Mara Venier. Amiche da diversi anni, le due conduttrici in passato si erano scontrate a causa di alcuni Like che la star di Domenica In avrebbe messo a dei commenti negativi sulla D’Urso.

Dopo frecciatine e botte e risposta, le presentatrici erano riuscite a chiarire e oggi fra loro è tornato il sereno. A dichiararlo Mara, ma anche Barbara, che a Chi ha svelato di aver superato il problema: “La vita è troppo breve per perdere tempo dietro a certe stupidaggini – ha detto -. Sarà stato un errore e Mara, conoscendola, nemmeno se ne sarà accorta. C’è grande rispetto e stima tra di noi”.

La D’Urso ha poi parlato del suo rapporto con le colleghe e con chi la critica: “Non mi pongo il problema – ha detto -. lo seguo il mio lavoro, non attacco mai nessuna, né giudico il lavoro altrui. […] Chi è gelosa e vive la sua vita nell’incubo di qualcun’altra ha un problema con se stessa, e io non sono né gelosa, né invidiosa”.

La conduttrice 62enne sta vivendo un periodo davvero magico: i suoi show sono un successo, mentre il legame con i figli Giammauro ed Emanuele è sempre più forte. La D’Urso ha trascorso il Natale insieme a loro, in Spagna, insieme a lei anche Mauro Berardi, suo grande amore ed ex compagno, padre dei ragazzi. Da tempo la presentatrice ha un ottimo rapporto con il produttore, tanto che si è parlato spesso di un possibile ritorno di fiamma. Un’ipotesi però smentita: “Nessun pentimento e sono fiera del rapporto che abbiamo oggi – ha chiarito -. Mauro è e sarà sempre l’uomo più importante della mia vita. Con lui ho scelto di avere dei figli e loro saranno il nostro legame per l’eternità”.