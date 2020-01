Barbara D’Urso senza trucco su Instagram: semplicemente stupenda

editato in: da

Barbara D’Urso si mostra senza trucco su Instagram e strega tutti con la sua bellezza. La conduttrice si è concessa una breve vacanza a Dubai, fra sole, gite nel deserto e tanto divertimento. Come sempre ha raccontato le sue giornate su Instagram, postando video e foto che la ritraggono sempre perfetta.

Nelle ultime ore però Barbara ha sorpreso tutti e, ancora una volta, a 62 anni ha deciso di mettersi in gioco. La conduttrice ha abbandonato rossetti, mascara e filtri per regalarsi un selfie senza trucco. Il risultato? La D’Urso è stupenda, così tanto che secondo alcuni follower sarebbe ancora più bella acqua e sapone.

Lo scatto postato su Instagram è stato realizzato su una spiaggia di Dubai. “Pronta per una gita nel deserto – ha scritto Barbara -. Volete venire con me?!? Non perdetevi le prossime storie!”. L’ultimo anno è stato particolarmente impegnativo per la conduttrice che si è concessa una lunga vacanza.

Prima è volata in Spagna, con il fratello, la sorella e i figli Emanuele e Giammauro Berardi per festeggiare il Natale, poi ha raggiunto Dubai, dove ha festeggiato Capodanno in compagnia di alcuni amici fra cui Elisabetta Gregoraci e Jonathan, superando il gossip sollevato da un post di Alberto Mezzetti.

Presto la presentatrice tornerà in tv, nel frattempo si gode un po’ di meritato relax. A 62 anni la D’Urso è ancora bellissima e il suo selfie senza trucco ha sorpreso i follower. “Senza trucco ancora più bella”, ha scritto qualcuno. “Sei più bella acqua e sapone”, ha aggiunto qualcun altro. Molto simili gli altri commenti, sotto il post della conduttrice infatti si legge: “Meglio al naturale e senza trucco e filtri”, “Sei veramente una bella donna”, “Sono sotto choc. Ma quanto sei pazzesca senza trucco. Meravigliosa”, “Finalmente senza trucco ed e comunque una bella donna”, “Bellissima al naturale”, “Meglio così al naturale” e “Molto bella senza trucco più dolce”.