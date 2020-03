Barbara D’Urso è sempre più amata. E raggiunge un nuovo traguardo su Instagram

editato in: da

Barbara D’Urso svela su Instagram cosa fa a casa

Barbara D’Urso è sempre più amata dai suoi fan e lo dimostra raggiungendo un nuovo traguardo su Instagram, con due milioni e seicento mila followers. E ci tiene a ringraziarli con un post dedicato, ovviamente col cuore, come ama dire ai suoi telespettatori.

“Non solo siete tutti meravigliosi, ma siete sempre di più! Grazie!!!”: con una foto che la ritrae sorridente in spiaggia, la D’Urso ha ringraziato i suoi numerosissimi fan, che hanno ricambiato il suo affetto con centinaia di commenti.

“Ti adoro”, “Sei bellissima”, “Stupenda”, “Bravissima”, “Menomale che ci sei tu e ci fai compagnia”: questi sono solo alcuni dei complimenti alla conduttrice, che nonostante il periodo difficile che sta vivendo l’Italia continua a regalare sorrisi al suo pubblico.

Numeri da far girar la testa per la conduttrice, che dal canto suo, sempre con un pizzico di ironia, tiene aggiornati i suoi ammiratori sulle sue attività quotidiane: anche lei, come tutti in questo momento, resta a casa, pubblicando foto e video sui social, anche se rimane sempre molto riservata sulla sua vita privata.

Dal dietro le quinte dei suoi programmi, tra trucco e messa in piega, ai selfie con i suoi ospiti, le letture con i suoi enormi orsi di peluche a letto, gli scatti che la ritraggono da giovane, passando per cene a casa, ricette e faccende domestiche: Barbara D’Urso resta sempre vicina ai suoi fan con allegria, e nelle sue ultime stories ha anche scherzato mostrando di aver svuotato il frigo e aver cucinato tutte le verdure che aveva trovato.

Sempre appassionata, la D’Urso infatti sta continuando a condurre le sue trasmissioni: ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, va in onda con Pomeriggio Cinque, mentre sta raddoppiando l’appuntamento con Live – Non è la D’Urso in prima serata, non solo la domenica, ma anche il martedì.

In questo momento di emergenza sanitaria, in Italia e nel mondo, Barbara continua ad andare in onda – sempre senza pubblico e staff ridotto – offrendo ai suoi telespettatori informazioni aggiornate e servizi interessanti alternandoli a un intrattenimento leggero e divertente, tra i personaggi del momento, opinionisti e gli immancabili scontri.