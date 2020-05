Barbara D’Urso scalzata da Signorini: salta il suo Grande Fratello

editato in: da

Barbara D’Urso svela su Instagram cosa fa a casa

Pare proprio che a settembre Barbara D’Urso non tornerà col Grande Fratello. Infatti, secondo indiscrezioni al suo posto dovrebbe andare in onda il GF Vip, condotto ancora una volta da Alfonso Signori.

L’indiscrezione arriva da TvBlog secondo il quale Mediaset starebbe programmando il palinsesto del prossimo autunno tenendo conto dell’emergenza sanitaria che è ancora in atto e non si sa se sarà risolta tra qualche mese.

Dunque in quest’ottica, sembra naturale mandare in onda a settembre il GF Vip che ha già sperimentato il format in regime di lockdown, quando il direttore di Chi conduceva, con successo, il reality show in uno studio vuoto. Ne consegue, che in autunno dovremmo ritrovare Signorini al timone della trasmissione. Anche Pupo come opinionista pare sia confermato.

Se così stanno le cose, il GF Nip di Barbarella salta, almeno per il momento, scalzato dai risultati brillanti di Signorini. Naturalmente, alla D’Urso restano i suoi programmi storici: Pomeriggio 5, Live-Non è la D’Urso e Domenica Live. Perciò, i fan della presentatrice possono dormire sonni tranquilli. Lei non ci pensa minimamente a mollare.

Anche se intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha precisato: “Grande Fratello a settembre? Bella domanda! La tv non è molto diversa da altre realtà imprenditoriali. Da Endemol a Mediaset, nessuno sa se si può fare e come”. Di Signorini, col quale si è definitivamente riconciliata, dice: “i sentivamo dopo ogni puntata. È stato bravo a portare avanti un reality in un contesto storico così delicato”. Comunque Barbarella può sempre contare sui trionfi di Live-Non è la D’Urso che è sempre il programma più visto della domenica sera.