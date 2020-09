Barbara D’Urso riunisce il cast del primo GF a 20 anni dall’esordio

editato in: da

GF, che fine hanno fatto i concorrenti della prima edizione

Barbara D’Urso riunisce il cast del primo Grande Fratello a 20 anni dall’esordio del reality. Erano gli anni Duemila quando lo show esordì su Canale Cinque cambiando per sempre il mondo della tv. Per celebrare questo traguardo importante i protagonisti della trasmissione saranno ospiti di Live – Non è la D’Urso per raccontare l’esperienza del reality.

L’incontro sarà l’occasione per ricordare un volto amatissimo del GF, Pietro Taricone, scomparso dieci anni fa in un tragico incidente con il paracadute. In questi anni i protagonisti dello show hanno cambiato vita e si sono reinventati, apparendo più volte anche in tv. Marina La Rosa, ad esempio, ha preso parte all’Isola dei Famosi, dove ha mostrato grinta, ma anche grande dolcezza nei confronti dei figli e del marito Guido Bellitti. Sergio Volpini, detto l’Ottusangolo, si è trasferito all’estero per un lungo periodo per poi tornare in Italia e prendere parte all’ultima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini insieme a Salvo Veneziano.

Cristina Plevani, vincitrice del primo Grande Fratello, ha coltivato la passione per lo sport ed è molto amata su Instagram. Lorenzo Battistello si è trasferito in Spagna dove insieme alla moglie ha aperto un ristorante. Qualche tempo fa, con grande coraggio, aveva svelato su Instagram di aver combattuto contro un tumore. Roberta Beta è apparsa spesso in tv sia a La Vita in Diretta, come inviata, che a Pomeriggio Cinque. Maria Antonietta Tilloca si è trasferita con il compagno in Marocco dove lavora come artista. Nel 2011, Rocco Casalino è entrato in politica con il Movimento Cinque Stelle ed è diventato il capo dell’ufficio stampa di Giuseppe Conte.

Per tutti il GF è stato un’esperienza unica e lo racconteranno nel salotto di Barbara D’Urso. “Mi ricordo che vidi passare sullo schermo in sovrimpressione questa scritta, e pensando fosse un concorso per un cortometraggio lascio i miei dati – ci aveva raccontato qualche tempo fa Cristina Plevani -. Mi richiamano per il primo, secondo e terzo colloquio e io ho sempre pensato che non sarei mai entrata, anche quando invece mi comunicarono che ero stata scelta come uno dei concorrenti. Non sono entrata per solitudine. Non avevo ancora metabolizzato la perdita dei miei. Sono entrata pensando di fare una vacanza con dei nuovi amici, e quello è lo spirito con cui ho affrontato i mesi di reclusione. La mazzata e il dolore sono arrivati una volta che sono uscita. Per me il GF è stato una parentesi, bella, incredibile, speciale, ma fa parte di una sfera che non riguarda il mio privato, le mie emozioni, l’elaborazione del mio lutto. Io non sono il Grande Fratello. Io ho fatto il Grande Fratello. Ma la vita di Cristina esisteva anche prima e, con i suoi alti e bassi, mi piaceva tanto”.