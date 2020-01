Barbara D’urso replica ad Alberto Mezzetti su Instagram e lui reagisce

editato in: da

Barbara D’Urso risponde ad Alberto Mezzetti con un post su Instagram e lui replica poche ore dopo. La conduttrice e l’ex vincitore del Grande Fratello sono ormai in guerra. A scatenare le polemiche un post pubblicato dal Tarzan di Viterbo qualche giorno fa in cui accusava la D’Urso di aver avuto un flirt con lui e di averlo allontanato dalla tv quando la relazione si era conclusa.

Accuse precise a cui Barbara ha scelto, come fa spesso anche con le critiche, di non rispondere. Una replica però sembra arrivata in questi giorni in cui la D’Urso si sta rilassando sotto il sole di Dubai insieme agli amici. La presentatrice infatti ha pubblicato un post in cui è scalza in mezzo al deserto in una delle classiche posizioni della danza classica.

“Io ballo da sola”, ha scritto Barbara, lasciando intendere di essere ancora di più una donna forte e indipendente che non ha bisogno di un uomo. La conduttrice d’altronde ha sempre dichiarato di essere rimasta single in questi anni e di non aver mai trovato la persona giusta per lei. A impegnarla il lavoro, con la conduzione di ben quattro programmi settimanali, da Domenica Live a Pomeriggio Cinque, passando per il Grande Fratello e Live – Non è la D’Urso.

Del flirt con Alberto Mezzetti si era parlato già in passato, ma la conduttrice aveva smentito l’esistenza di una love story. “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più”, ha invece detto lui, accusandola nelle Stories di Instagram di averlo eliminato dalle sue trasmissioni. Il post di Barbara metterà fine una volta per tutte alle polemiche? Probabilmente no, visto che poche ore dopo è arrivata una sorta di replica da parte del modello.

“Avete mai ballato senza musica?”, ha scritto Alberto, condividendo nelle Stories anche diversi articoli che fanno riferimento al post Instagram della D’Urso.