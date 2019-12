editato in: da

Barbara D’Urso reagisce alle accuse di Alberto Mezzetti su Instagram e, ancora una volta, sceglie il silenzio. La conduttrice ha ignorato il post pubblicato dall’ex vincitore del Grande Fratello in cui si intuiva che fra i due ci fosse stato in passato un flirt. Nel corso del reality, il Tarzan di Viterbo aveva corteggiato la presentatrice e dopo la vittoria i due erano usciti insieme.

Sia Alberto che Barbara avevano confermato di essere amici, ma niente di più. Mesi dopo però Mezzetti ha svelato la sua verità in un post Instagram che ha destato grande scalpore. “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più”, ha scritto il modello, che poco dopo ha accusato nelle Stories la D’Urso di aver ostacolato la sua carriera in tv a causa del loro flirt.

Diversi follower hanno commentato le parole di Alberto, criticando il suo atteggiamento e considerandolo una caduta di stile. Lui si è difeso, affermando che si tratterebbe solo della verità e ha provocato la D’Urso, invitandola a replicare. Lei però sembra decisa a non spendere nemmeno una parola per la questione. La conduttrice, dopo il Natale in Spagna con i figli Emanuele e Giammauro Berardi, è partita per una meta esotica dove celebrerà il Capodanno.

Su Instagram è particolarmente attiva, fra Stories in cui mostra la sua colazione a base di crepes, tramonti e selfie in riva al mare. D’altronde Barbara ha sempre affermato di non voler rispondere alle critiche e di aver imparato, nel corso degli anni, a ignorarle, andando avanti per la sua strada. Già qualche tempo fa Alberto aveva lanciato pesanti accuse contro di lei in alcune interviste, ma gli appelli e le provocazioni non erano state raccolte dalla D’Urso. Anche questa volta la presentatrice sembra intenzionata a rimanere in silenzio e a ignorare le dichiarazioni dell’ex gieffino.