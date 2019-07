La D’Urso fa (ancora) il miracolo: Cristiano De André scrive a Francesca

editato in: da

Cristiano De André ha fatto il primo passo per riportare finalmente la pace in famiglia: il suo appello su Facebook ha stupito tutti. A quanto pare, Barbara D’Urso è riuscita nuovamente a fare un miracolo.

Lo scorso anno, la conduttrice di Pomeriggio Cinque era stata in grado di riavvicinare Bobby Solo e sua figlia Veronica Satti, ex concorrente del Grande Fratello 15. Questa volta ci ha provato con la famiglia De André, dove da tempo i rapporti si erano fatti turbolenti.

Francesca De André, secondogenita del cantautore Cristiano, è finita sotto le luci dei riflettori quando, negli scorsi mesi, ha partecipato al Grande Fratello 16. Con lei avrebbe dovuto entrare in scena anche la sorella maggiore Fabrizia, ma la donna alla fine ha preferito non allontanarsi dal figlioletto e ha rinunciato al reality show.

Davanti alle telecamere, sono ben presto emersi i conflitti tra Francesca e suo padre. Tra i due ci sono di mezzo grandi incomprensioni che hanno portato anche ad alcune querele. Per non parlare, naturalmente, delle continue frecciatine che sono volate in televisione, da parte della giovane gieffina. Tanto che nelle scorse settimane Cristiano ha diffidato Mediaset dal continuare a parlare di lui.

Quello tra padre e figlia sembrava un rapporto ormai destinato a non avere un lieto fine, eppure qualcosa si è mosso, proprio nelle ultime ore. Cristiano, che da tempo non parla con Francesca, ha compiuto un gesto molto dolce, che ha commosso i fan.

Sul suo profilo Facebook, il cantautore ha pubblicato una splendida foto che ritrae l’abbraccio tra Fabrizia De André e la giovane Alice, la sua ultimogenita, nata dalla sua seconda compagna. “È arrivata anche Alice! Aspetto Francesca quando vuole, per deporre le armi. Con Filippo ci vedremo ad agosto” – ha scritto l’uomo a didascalia della bellissima immagine.

Il suo intento è chiaro: riunire la famiglia, dopo tanto tempo passato a litigare. Il primo passo è stato far pace con Fabrizia, perché anche con lei i rapporti non erano molto buoni. Ricucito lo strappo con la figlia maggiore, è ora di ritrovare l’armonia anche con Francesca.

Chissà se l’ex gieffina sarà disposta a tendere la mano a suo padre, accogliendo la richiesta di fare la pace? I fan sperano in una risposta positiva, al momento dal fronte di Francesca però tutto tace.