Barbara D’Urso non si ferma: Live in onda fino a giugno

editato in: da

Dopo lo stop delle scorse settimane, Mediaset continua a riorganizzare il suo palinsesto, regalando una sorpresa a tutti i fan di una delle conduttrici più amate della rete: Live – Non è La D’Urso andrà in onda fino a giugno.

Oltre alla sospensione di alcuni programmi, la situazione d’emergenza che ha colpito il nostro Paese ha anche visto lo slittamento di alcuni show, che solitamente vanno in onda durante il periodo estivo.

È stata la stessa Barbara D’Urso a confermare la novità che riguarda il suo programma: durante l’appuntamento di Pomeriggio 5 la conduttrice ha spiegato ai telespettatori di aver accettato la richiesta dell’editore di andare avanti per altre puntate, visto il grande successo e l’ottimo riscontro ottenuto dallo show della domenica sera.

Nello specifico Live – Non è La D’Urso andrà in onda fino al 14 giugno, quindi per tre appuntamenti in più rispetto alla data che inizialmente era stata diffusa, ossia il 24 maggio.

Sembra invece confermato che Pomeriggio Cinque andrà in pausa a partire dal 29 maggio: la D’Urso quindi saluterà il suo pubblico pomeridiano e ridurrà, prima della pausa estiva, il suo impegno televisivo a un solo giorno alla settimana.

Intanto anche altri programmi di Mediaset subiranno qualche variazione: secondo le ultime rivelazioni di Davide Maggio, anche per Uomini e Donne le puntate continueranno. La data di chiusura della trasmissione di Maria De Filippi sarebbe prevista per il 9 giugno, permettendo agli appassionati della trasmissione di seguire ancora per un po’ le vicende di Gemma e Sirius e di Giovanna e i suoi corteggiatori, il misterioso Alchimista, Sammy e Alessandro.

Mattino Cinque invece continuerà ad andare in onda per un mese: la fine del programma è prevista per il 26 giugno, ma Federica Panicucci lascerà il talk fra due settimane, lasciando nuovamente il timone a Francesco Vecchi, come già era successo durante l’emergenza sanitaria.

Intanto, attorno a uno degli show più amati di Mediaset c’è grande attesa e soprattutto tanta curiosità: Temptation Island, uno dei programmi di punta dell’emittente, dovrebbe tornare il giovedì sera a partire da fine giugno.

Da capire ancora le dinamiche del reality, che di norma era basato sul contatto tra i tentatori e i fidanzati: per la De Filippi però il contatto fisico non sarebbe fondamentale: “Quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate è la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori”.