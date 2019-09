Barbara D’Urso insultata per Nadia Toffa, lei risponde su Instagram

editato in: da

Barbara D’Urso si confessa per la prima volta su Instagram, rispondendo alle domande dei suoi follower.

La conduttrice, dopo una lunga estate all’insegna del divertimento, è pronta a tornare in tv con tanti nuovi programmi. Quest’anno sarà in onda quasi tutta la settimana con ben quattro show: Grande Fratello, Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso.

Si riparte il 9 settembre con il contenitore pomeridiano, poi sarà la volta del programma domenicale e quello serale il 15 settembre. Barbara è pronta per la sfida ed è decisa più che mai a portare a casa ancora una volta grandi successi. Nel frattempo si gode gli ultimissimi giorni di vacanza, divertendosi su Instagram con i fan.

La conduttrice partenopea non si è tirata indietro e ha risposto alle domande più scomode dei suoi follower. Le più interessanti riguardano la sua vita privata di cui Barbara è gelosissima. La presentatrice ha due figli, Giammauro ed Emanuele Berardi, nati dall’amore per un famoso produttore a cui è stata legata per diversi anni. La sua vita è stata segnata da grandi amori e passioni, ma da qualche tempo la D’Urso è single.

Nonostante ciò avrebbe voglia di innamorarsi. “Sì, mi voglio innamorare” ha svelato a chi le chiedeva se stesse bene anche da sola. Poi qualcuno le ha chiesto se a 62 anni potrebbe avere un altro figlio. “Amo i bambini – ha replicato con grande sincerità -, ma bisogna dedicare loro tutto se stessa ed in questa fase della mia vita non potrei… e, poi, mica si può concepire un figlio da soli!”.

La conduttrice è finita spesso al centro di accese polemiche. L’ultima riguarda il funerale di Nadia Toffa a cui non si è presentata e la decisione di pubblicare foto e video su Instagram dopo che la giornalista delle Iene, sua amica, era morta. Nei giorni successivi alla scomparsa di Nadia il profilo Instagram della D’Urso è stato invaso da insulti e critiche crudeli.

Lei non ha mai risposto, ma in tanti si chiedono come faccia a gestire emotivamente la cattiveria che spesso gli haters le riservano. “Me li faccio scivolare addosso e mando pensieri positivi – è stata la risposta di Barbara -. Chi insulta non è sereno quindi gli auguro felicità”.