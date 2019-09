Barbara D’Urso, inarrestabile dopo l’incidente: il ritorno su Instagram

editato in: da

L’estate di Barbara D’Urso è iniziata bene e si è conclusa con un brutto incidente: una rovinosa caduta che le ha causato un trauma alla testa.

A rivelare l’accaduto la stessa D’Urso che, per evitare incomprensioni e fraintendimenti, si è vista costretta a dare la notizia tramite il suo profilo Instagram. In un breve video in cui è apparsa con il collare cervicale, ha spiegato, nei minimi dettagli, cosa è successo:

Vi ho nascosto una cosa già da un po’ di giorni. Questa è la conseguenza di una cosa molto particolare che mi è successa e che io volevo evitare si sapesse. Ve la racconto. Circa una settimana fa ho avuto un incidente perché sono scivolata e sono caduta in una maniera pericolosa. Una grande lastra di cristallo mi è entrata qui (nel collo) e le conseguenze sono state particolari, per molto tempo ho avuto insensibilità al braccio e alla mano. La cosa che mi ha insegnato è che nella vita può capitare tutto in un minuto e va vissuta con gioia. Io adesso sto benissimo.

E dalle parole della D’Urso si è percepito tutto lo spavento dei giorni passati, ma anche una grande forza che la conduttrice riversa nel suo lavoro e nell’affetto verso i propri fan. Così, inarrestabile, è tornata subito operativa e sui social si è mostrata allegra e gioiosa come sempre, pubblicando il suo celebre “boomerang”. Questa volta, però, con un accessorio inconsueto: il collarino cervicale che tanto aveva fatto preoccupare i fan e che, per un attimo, aveva fatto pensare ad uno stop agli impegni lavorativi.

Niente paura, Barbara D’Urso rispetterà tutte le date previste per la messa in onda di Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live e, piena di energia, affronterà tutte le insidie della diretta. E, nonostante i mille impegni, non si dimentica di mandare una frecciatina a tutti i suoi haters:

Mi dicono che i famosi odiatori del web, venendo a sbirciare nelle mie storie di Instagram, hanno visto alcuni medicinali che, mi dicono, sono contro l’artrosi e l’osteoporosi. Da settimane utilizzo medicinali che sono miorilassanti, antidolorifici, contro le vertigini, contro le nausee, ecc. Mi dispiace per voi ma l’artrosi e l’osteoporosi non ce l’ho. Vi auguro tanta gioia.

Barbara D’Urso lo ha dimostrato ancora una volta: nulla la può fermare, neanche un brutto incidente. E, a breve, tornerà a farci compagnia sul piccolo schermo.