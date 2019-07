Barbara D’Urso e la sua estate con Filippo Nardi

editato in: da

È nata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo, quella formata da Barbara D’Urso e Filippo Nardi, attualmente in vacanza insieme all’Argentario.

Tra i due solo amicizia, ma la complicità è evidente, come traspare dalle Instagram Stories dei due, nelle quali, Barbara e Filippo, sono in perfetta sintonia.

La conduttrice e l’ex gieffino si immortalano in foto e sketch bizzarri nella villa di lei a Capalbio, ma non sono soli, con loro infatti anche gli amici di sempre della nota conduttrice di Pomeriggio 5.

Solo amicizia dunque? Filippo e Barbara, attraverso i social network, raccontano ai fan un’estate fatta di divertimento e spensieratezza: lui si improvvisa giardiniere e lei ridendo, lo insegue e lo prende in giro.

L’estate della D’Urso prosegue tra risate e meritato relax dopo un anno di duro lavoro, la storica presentatrice quest’anno infatti, ha dovuto affrontare anche la sfida del nuovo programma Non è la D’Urso, che si è rivelato vincente per Mediaset.

Quest’ultimo show è stato una vera e propria rivelazione, non è mancato il tanto atteso record d’ascolti. Dopo i successi in tv la donna, ha deciso di concedersi una piccola pausa, almeno fino a settembre, mese nel quale, tornerà al timone delle sue trasmissioni.

Dopo i grandi successi televisivi dell’ultimo anno dunque, la conduttrice napoletana è partita alla volta della Costa D’argento con i suoi amici, tra questi appunto anche Filippo Nardi e Alessandro di Sarno, la iena di Italia uno.

Nonostante la D’Urso si mostri gentile e affettuosa con tutti i suoi ospiti, agli occhi vigili dei fan, non è sfuggito il particolare affiatamento con il Nardi, innegabile è il rapporto speciale tra i due.

Che sia questo il preludio di una nuova collaborazione professionale? Del resto Filippo, reduce da interventi in tv e reality show come il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi, avrebbe tutte le carte in tavola per approdare a Pomeriggio 5 e diventare il divertente inviato di Barbara.