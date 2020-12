“Barbara D’Urso ha un fidanzato segreto”, parla un amico

editato in: da

Barbara D’Urso in costume su Instagram: è uno schianto

“Barbara D’Urso ha un fidanzato segreto”. Ad affermarlo è Roberto Alessi, noto giornalista e amico della conduttrice, spesso ospite delle sue trasmissioni televisivi. Intervistato da Libero Quotidiano, Alessi ha raccontato che la D’Urso avrebbe un amore segreto. La presentatrice sarebbe legata a un uomo misterioso che nessuno ha mai conosciuto.

“Ho un solo cruccio con lei – ha rivelato -: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”. Non è la prima volta che si parla della vita sentimentale della presentatrice e dell’esistenza di un amore segretissimo. Qualche tempo fa a parlarne era stato Alfonso Signorini, esperto di gossip e amico della D’Urso. Ospite di CR4 la repubblica delle donne, qualche tempo fa Piero Chiambretti aveva parlato della vita privata della conduttrice. “Sicuramente ha un suo appeal presso i ragazzi di una certa età – aveva spiegato -. Anzi poi lei non disdegna, lei stessa lo dice che le piacciono i ragazzi più giovani”. Parole a cui Chiambretti aveva replicato: “Ma lei dice che è sola da anni…”. Scatenando la replica immediata di Signorini che aveva spiegato: “Quella è una vecchia storia, ma cosa c’entra […] No, ma va là, troverà anche lei i suoi espedienti”.

Amatissima dal suo pubblico e in tv con numerose trasmissioni, da Pomeriggio Cinque a Domenica Live, sino a Live – Non è la D’Urso, Barbara è da sempre molto gelosa della sua vita privata. La presentatrice non ha mai parlato pubblicamente dei suoi amori. Il più grande, che appartiene al passato, è quello per Mauro Berardi, produttore cinematografico da cui ha avuto i figli Giammauro ed Emanuele. I due ragazzi sono cresciuti lontano dai riflettori, protetti dalla D’Urso, e hanno seguito strade diverse rispetto a quelle del mondo dello spettacolo. Giammauro è diventato un chirurgo, mentre Emanuele fa il fotografo e gira il mondo.

“La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato – ha confessato di recente al settimanale Oggi -. In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione”.