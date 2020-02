editato in: da

Barbara D’Urso guarda Sanremo e fa una proposta a Tiziano Ferro su Instagram. Fra i protagonisti del Festival 2020 c’è senza dubbio il cantante che, nelle vesti di ospite fisso di tutte le cinque serate, ha emozionato il pubblico con una serie di esibizioni. Bellissimo ed emozionato nel suo smoking, l’artista ha cantato alcuni brani celebri della musica italiana.

Nella prima serata di Sanremo 2020, Ferro ha voluto rendere omaggio a Volare, uno dei brani più famosi di Domenico Modugno. La sua performance ha stregato il pubblico in sala e quello da casa. Fra loro anche la D’Urso che ha confessato di seguire il Festival e non ha nascosto la sua grande ammirazione per il cantante.

Su Instagram, la conduttrice di Live – Non è la D’Urso ha condiviso un video nelle Stories in cui guarda lo show di Amadeus e si commuove ascoltando Tiziano Ferro. “Sposami!”, ha scritto la presentatrice. Peccato che l’artista di Latina sia già felicemente legato al marito Victor Allen. La coppia si è sposata qualche mese fa in Italia dopo un matrimonio segreto a Los Angeles.

Per Tiziano la prima serata di Sanremo 2020 è stata ricca di emozioni, ma anche di lacrime. Il cantante infatti è scoppiato a piangere dopo aver eseguito Almeno tu nell’Universo, celebre brano di Mia Martini scritto da Bruno Lauzi. Una canzone difficile da interpretare per un uomo, dove Ferro ha avuto qualche esitazione. Dopo aver stonato l’artista ha pianto e Amadeus è intervenuto per abbracciarlo e rincuorarlo.

“Per un cantante questa è un’operazione a cuore aperto – ha confessato -. È la prima volta che un uomo canta questa canzone. Bruno Lauzi diceva che non può essere declinata al maschile. È stato un salto nel buio, e un po’ non ce l’ho fatta…”.

Ferro, che sarà presente in tutte e cinque le serate del Festival, ha deciso di devolvere in beneficienza il suo cachet, mostrando, ancora una volta, il suo grande cuore.