Barbara D’Urso, il Grande Fratello 20 a rischio

Il Grande Fratello 20 by D’Urso è a rischio. Secondo alcune indiscrezioni il reality condotto dalla presentatrice partenopea potrebbe non andare in onda nel 2020. Il motivo? Mediaset non saprebbe dove collocare il programma televisivo. Il ritorno di Adrian, lo show di Celentano, ha infatti richiesto alcuni spostamenti nel palinsesto televisivo.

Il programma del Molleggiato, che continua a registrare ascolti piuttosto deludenti, è tornato in onda dopo la sospensione arrivata lo scorso gennaio. Una decisione che ha causato lo slittamento del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. La nuova edizione del reality con i personaggi famosi verrà trasmessa a gennaio, ma questo comporterà lo spostamento di altre trasmissioni.

Prima di tutto l’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi, che è stata confermata da Mediaset, nonostante le critiche e gli scandali passati. Non solo: nel 2020 andranno in onda anche Amici, Temptation Island e Temptation Island Vip. Lo spazio rimanente è davvero poco e questo potrebbe mettere a rischio il GF.

Qualche mese fa la D’Urso aveva confermato il ritorno del reality, anticipando anche qualche possibile inquilino, come Denis Dosio. Da diverso tempo però la conduttrice non parla del programma e non ha più accennato al GF nemmeno durante Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso.

La trasmissione potrebbe tornare ad aprile, sfruttando la casa di Cinecittà già occupata dagli inquilini vip oppure a settembre, prima o dopo Temptation Island Vip. Per ora non ci sono certezze e i fan continuano a sperare che il reality venga confermato. Nel frattempo a gennaio partirà il nuovo Grande Fratello Vip, il primo condotto da Alfonso Signorini dopo l’addio di Ilary Blasi. Gli opinionisti sono già stati confermati e saranno Wanda Nara e Pupo, mentre il cast del programma resta ancora un mistero.

“Posso dirvi che sarà un edizione del Grande Fratello davvero Vip – ha anticipato il giornalista -. Ad oggi stiamo ancora lavorando e studiando il cast. Quest’anno le persone ed il pubblico non si chiederanno: Ma chi è questo qui?!”.