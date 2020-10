Barbara D’Urso giovanissima coi figli su Instagram: “L’unico vero amore”

editato in: da

Chi è Mauro Berardi, il grande amore di Barbara D’Urso

Barbara d’Urso ha pubblicato su Instagram una nuova foto che la ritrae giovanissima insieme ai suoi due figli, Giammauro ed Emanuele, il suo ‘unico vero amore’, come recita la didascalia.

Protagonista dello scatto una d’Urso molto sorridente in total red, con un golfino a collo alto rosso e un fiocco dello stesso colore a legarle i capelli mentre tiene in braccio il figlio minore Emanuele e stringe a sé il primogenito Giammauro.

A completare la fotografia una frase dolce e commovente, una vera e propria dichiarazione d’amore materna: “L’unico vero amore. Punto!”, seguita dagli hashtag #gliamoridellamiavita, #nostalgia e l’immancabile #colcuore.

Barbara d’Urso non è solita pubblicare sui social foto coi figli, avuti dall’ex marito Mauro Berardi, che hanno infatti dichiarato più volte di voler rimanere lontani dalle luci dei riflettori. Proprio per quest’esclusività, la foto ha riscosso grande successo tra i fan che hanno lasciato migliaia di like e altrettanti commenti: “Grande mamma Barbara!” si complimenta un utente, “è vero, nessun amore è uguale a quello per i figli” commenta un altro.

Come anche la didascalia lascia intendere, la nostalgia si fa sentire per la bella conduttrice, che decide di condividere col suo seguito uno dei pochi scatti della sua vita privata. Il profilo social della d’Urso è infatti molto attivo tra storie, selfie e foto scattate con amici, colleghi di lavoro e personalità del mondo dello spettacolo, che la donna pubblica quasi quotidianamente. L’ultima foto che svela un affettuoso retroscena della sua vita privata risale infatti all’inizio di settembre, quando ha sfruttato i social per fare gli auguri di compleanno al figlio Emanuele.

Fonte Instagram