Barbara D’Urso in forma smagliante annuncia il ritorno in tv

Sono bastate poche settimane di vacanza a Barbara D’Urso per recuperare tutte le energie. La conduttrice, infatti, dopo un periodo di riposo, è pronta a ritornare in tv con tutti i suoi programmi e ad intrattenere ed informare il pubblico di Canale 5. Lo ha fatto sapere con un annuncio in cui si è mostrata in forma smagliante.

Il segreto di Barbara D’Urso è, probabilmente, quello di svolgere il suo lavoro con estrema professionalità e grande impegno senza prendersi, però, mai troppo sul serio e senza dar peso alle critiche che le vengono rivolte. Lo dimostra il modo in cui ha deciso di annunciare il suo ritorno in tv a settembre. Il video promozionale di tutti i suoi programmi, infatti, è ironico e divertente.

Con il sottofondo di una canzone spensierata ed estiva, la D’Urso prepara le valigie per tornare in tv. Le magliette e i vestiti si trasformano in uno schermo che mostra tutte le trasmissioni che andranno in onda a settembre: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è La D’Urso. Nel trolley anche alcuni elementi che caratterizzano i suoi show, come la busta shock, che spesso contiene esclusive e rivelazioni che lasciano a bocca aperta, e la famosa macchina della verità proveniente dall’Alabama.

La conduttrice, inoltre, nello spot si mostra in costume e il suo fisico perfetto non può passare inosservato. La D’Urso, che ha compiuto 63 anni, è in splendida forma. Il sole, però, almeno nel video, lo prende direttamente dagli studi Mediaset, dove non vede l’ora di poter tornare per dare il via una nuova stagione televisiva. Il suo entusiasmo si evince anche dalle stories e dai post pubblicati da lei su Instagram per informare il suo pubblico dell’imminente ritorno in onda.

Nonostante la stagione passata sia stata particolarmente difficile, soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria che ha imposto cambiamenti nel format del programma e come lei stessa ha ammesso nell’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso, la presentatrice è pronta ad intrattenere il pubblico con i suoi cavalli di battaglia, come le cinque sfere e le interviste approfondite con ospiti d’eccezione. Non vi è dubbio, inoltre, che saprà trovare il modo per sorprendere con nuove idee e progetti. Cosa dobbiamo aspettarci?