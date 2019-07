Barbara D’Urso, un vip commenta in modo malizioso il suo scatto su Instagram

editato in: da

A 62 anni Barbara D’Urso è ancora bellissima e in splendida, per questo non sorprende che sia riuscita a conquistare anche diversi vip.

Primo fra tutti Filippo Nardi, che su Instagram ha scritto un commento molto malizioso ad una foto della conduttrice. Deejay, opinionista ed ex gieffino, è stato spesso ospite delle trasmissioni della D’Urso e non ha mai nascosto la sua ammirazione per la presentatrice.

Barbara, dopo una stagione televisiva piuttosto impegnativa, si sta finalmente godendo le meritate ferie. A settembre tornerà al timone di Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e del Grande Fratello, mentre per quanto riguarda Domenica Live sarà lei a decidere il futuro dello show.

Nel frattempo la conduttrice non dimentica i suoi fan e su Instagram continua a pubblicare scatti che raccontano la sua estate. L’ultimo la ritrae con una giacca di pelle bianca, sorridente e in splendida forma.

“Oggi finalmente si respira un po’ d’aria fresca – ha scritto -, ma forse la giacca di pelle è un po’ troppo, che dite?!?”.

Tanti i commenti degli utenti che hanno lasciato un messaggio indirizzato alla presentatrice. A colpire però è quello di un vip: Filippo Nardi. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, spesso ospite delle trasmissioni della D’Urso, ha scritto: “Nuda sotto andrebbe bene secondo me” con tanto di faccine che ridevano e un cuore rosso.

Barbara non ha risposto, ma qualche giorno prima aveva condiviso un video del dj che cantava Dolceamaro, la canzone di successo che quest’anno la D’Urso ha riproposto in coppia con Cristiano Malgioglio. Fra i due, insomma, c’è una bellissima amicizia e niente di più.

Anche se in una delle sue ultime interviste la conduttrice aveva espresso la volontà di trovare un nuovo amore. “Mi vedo fidanzata con un fico – aveva confessato a Panorama -, che abita in un’altra città o in un’altra nazione, anche meglio”.