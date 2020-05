Barbara D’Urso e Federica Panicucci, quando termineranno i loro programmi

editato in: da

Federica Panicucci: figli, amori, look, carriera

Quando termineranno Live – Non è la D’Urso e Mattino Cinque? Dopo lo stop delle scorse settimane, Mediaset si prepara a riorganizzare il palinsesto televisivo allungando la messa in onda di alcuni programmi. Barbara D’Urso e Federica Panicucci, in particolare, ci faranno compagnia ancora per qualche tempo.

In alcune Stories di Instagram, la D’Urso ha svelato che lo show serale, in onda tutte le domeniche, finirà il prossimo 24 maggio. “Si chiude prima – ha annunciato ai fan -, so per certo che Live – Non è la d’Urso chiude tra due puntate”. Anche se Mediaset aveva parlato inizialmente del 14 giugno. Sembra invece confermato che Pomeriggio Cinque andrà in pausa a partire dal 29 maggio.

Mattino Cinque invece continuerà ad andare in onda per un mese. La data di chiusura infatti è prevista per il 26 giugno, ma Federica Panicucci lascerà il talk fra due settimane, lasciando la conduzione a Francesco Vecchi, come era accaduto durante l’emergenza sanitaria. Publitalia, la società concessionaria della pubblicità del Gruppo Mediaset, ha inoltre confermato l’arrivo di Temptation Island. Nel documento di politica commerciale dell’azienda, si parla del ritorno del reality di Maria De Filippi a giugno, con una collocazione al giovedì sera.

Per ora non è stata ancora svelata la data di inizio di Temptation Island. Il nodo da sciogliere è soprattutto quello legato alle dinamiche del reality, con tentatori e fidanzati che avranno per forza contatti ravvicinati. “Ne stiamo parlando in questi giorni per portarci avanti con il cast – aveva svelato la De Filippi -: scegliamo di prepararci anziché aspettare senza poter fare niente”.

“Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale – aveva aggiunto la presentatrice -: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto. La gelosia nasce sempre da questo, anche perché, una volta superata la passione iniziale, non restano che i sentimenti. Stiamo cercando di lavorare su questo”.