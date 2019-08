Barbara D’Urso, il (duro) sfogo e un gesto per il suo fan

editato in: da

Non è la prima volta che assistiamo al grido di dolore e di rabbia di Barbara D’Urso, e forse non sarà neanche l’ultima, purtroppo. La conduttrice non esita a schierarsi quando si tratta di difendere i diritti di tutti coloro che vengono ancora quotidianamente discriminati.

Stavolta le sue parole sono rivolte al giovane Gabriele, il 21enne omosessuale che qualche giorno fa a Cagliari è stato aggredito e insultato da un gruppo di ragazzi che gli ha rivolto terribili epiteti, tra uno spintone e l’altro. Barbara, venuta a conoscenza della notizia, non ci ha pensato due volte a pubblicare qualche riga su Twitter, per lanciare un messaggio importante. “Sono 12 anni che lotto, che urlo, e non smetterò! Non ti abbattere Gabriele! Questi CRETINI pensano di essere uomini ma sono tutt’altro – ha scritto la conduttrice – e prima o poi (volenti o nolenti) troveranno uno specchio per guardarsi! Lo stesso accadrà a chi ieri si è voltato dall’altra parte! #stopomofobia“.

Il suo disprezzo va non solo contro i ragazzi che si sono resi colpevoli di questa esecrabile aggressione, ma anche contro tutti quelli che hanno assistito inermi all’accaduto, senza fare cenno di intervenire. Il messaggio sarà arrivato a destinazione? Ciò che è certo è che Gabriele ha letto le belle parole di Barbara D’Urso e ne ha tratto sicuramente un po’ di conforto. “Ciao Barbara, sono il ragazzo dell’articolo e ti ringrazio per la tua condivisione. Al di là di ciò che mi è successo è importante che si parli di discriminazione, di qualunque tipo si tratti, e sono grato del tuo aiuto. Grazie” – ha risposto il giovane su Twitter.

E la risposta della D’Urso non si è fatta attendere: “Ciao Gabriele. Sono con te. Sono con voi. Sempre“. Il botta e risposta è poi finito anche tra le storie di Instagram della conduttrice, che ha deciso così di dare maggior visibilità alla vicenda. Perché rimanere in silenzio di fronte a questi accadimenti è troppo pericoloso, ed è necessario far sì che se ne parli il più a lungo possibile. Tra un impegno e l’altro – Barbara è stata riconfermata al timone di Pomeriggio Cinque e di Domenica Live, quindi le sue vacanze sono ormai agli sgoccioli – la presentatrice non si tira mai indietro e si batte con forza contro ogni tipo di discriminazione.