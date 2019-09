Barbara D’Urso: dopo Corona un altro vip si infuria con lei

editato in: da

Nuovi guai all’orizzonte per Barbara D’Urso dopo il post dell’avvocato di Fabrizio Corona. La conduttrice infatti ha scatenato l’ira di Angela Cavagna, ex showgirl che su Instagram si è detta pronta a sporgere denuncia.

Tutto è iniziato qualche giorno fa quando la D’Urso ha invitato nello studio di Pomeriggio Cinque, Orlando Portento, ex marito della Cavagna da cui si è separata dopo 23 anni d’amore per trasferirsi a Tenerife insieme a un altro uomo. Nel corso dell’ospitata Portento è apparso molto provato e ha dato in escandescenza, accusando l’ex compagna di mentire e di averlo ridotto sul lastrico.

“Mi ha portato via tutto, ora vivo con 680 euro di pensione e i risparmi che stanno finendo” ha svelato parlando dell’ex infermiera di Striscia la Notizia. Poi i toni si sono fatti più aspri tanto che Barbara D’Urso è dovuta intervenire per chiedere all’uomo di calmarsi.

“Basta – ha detto Portento – è venuta qui da te in trasmissione a dire “sono milionaria, c’ho un milionario, ho una villa di 700 stanze, 400 piscine. Lei è sempre col cu** a bagno, è grassa, mangia…“.

“Ma perché devi parlare così?” ha replicato Barbara, ma l’ospite ha continuato la sua invettiva contro l’ex moglie. “Io non sono mai stato innamorato” ha detto, facendo arrabbiare la conduttrice. “Una cosa del genere ti sembra da dire? – ha risposto lei -. Siete stati insieme 23 anni”.

Le dichiarazioni di Orlando Portento a Pomeriggio Cinque non sono piaciute ad Angela Cavagna che ha pubblicato su Instagram un messaggio molto duro. “Buongiorno cari – ha scritto -, vi comunico che dopo quanto accaduto in queste ultime settimane e quanto andato in onda sull’emittente Canale 5 nel programma pomeridiano Pomeriggio 5′ giovedì 26.9.2019 ho provveduto a dare incarico all’Avv. Umberto Pruzzo di sporgere denuncia per ‘Calunnia, diffamazione, danni morali e personali’ nei confronti del Sig. Orlando Portento e dei responsabili del programma televisivo”.

Solo qualche giorno fa l’avvocato di Corona era intervenuto sempre sui social, accusando la D’Urso di aver trasmesso un video non autorizzato che ritraeva l’ex re dei paparazzi in carcere.