Barbara D’Urso ci ripensa: Domenica Live slitta di una settimana

Triste notizia per i fan di Barbara D’Urso, che ha annunciato che l’inizio della nuova stagione di Domenica Live slitterà almeno di una settimana.

Proprio ieri, precisa e puntuale come sempre, la conduttrice è tornata in televisione con una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. L’attesa del pubblico era tanta, soprattutto considerando che la D’Urso ha davvero rischiato di dover ritardare la sua intera programmazione televisiva, per via di un pericoloso incidente che l’ha costretta ad indossare un collarino per molti giorni consecutivi. Ma Wonder Barbara non si ferma di fronte a nulla, e ieri è rientrata a testa alta nello studio di Canale5.

Durante la puntata, che ha riscosso grande successo come al solito, la conduttrice ha però annunciato che, nonostante lei sia riuscita a rimettersi in forma, l’inizio di Domenica Live (fissato per il 15 settembre) slitterà di una settimana: “Lo studio non è ancora pronto, andremo in onda da domenica 22 settembre”.

Questo significa una sola cosa: nel prossimo weekend Mara Venier sarà la Regina indiscussa della televisione, senza rivali di alcun tipo. La tanto attesa sfida tra le due conduttrici sarà quindi rimandata di una settimana, il che potrebbe mettere la padrona di casa di Domenica In in netto vantaggio. Tanto più che la programmazione domenicale della Rai sembra davvero essere fatta per conquistare il pubblico sin da subito.

Nel salotto della Signora Venier si siederanno Giulia De Lellis, che parlerà dell’uscita del suo primo libro e della relazione con Andrea Damante, Romina Power, Arisa, Rocio Munoz Murales e Amadeus, che presto sarà alla conduzione del Festival di Sanremo. Nomi importanti e amati dal pubblico, che creano non poche aspettative sulla prima puntata di Domenica In. Tra l’altro, un allungo importante di Mara sulla sua rivale Barbara D’Urso, che dovrà aspettare il 22 settembre per poter entrare nel suo studio e cominciare a conquistarsi il suo pubblico.

Ma se la Venier parte a bomba, quale sarà la risposta della conduttrice di Canale 5? Certo, l’abbiamo vista vestire i panni di Wonder Woman e affrontare problemi di ogni sorta prima dell’inizio della sua stagione televisiva, ma la supereroina riuscirà davvero a rimediare a questo ritardo?