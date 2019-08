Barbara D’Urso, Alberto Mezzetti pieno di debiti: “Un milione di euro”

editato in: da

Debiti per un milione di euro e una situazione tutt’altro che rosea: Alberto Mezzetti, ex gieffino di Barbara D’Urso, racconta le sue difficoltà economiche.

Nonostante la vittoria nello show di Canale Cinque, il Tarzan di Viterbo continua a fare i conti con una situazione finanziaria tutt’altro che rosea. Nel corso degli anni la famiglia di Alberto ha attraversato momenti difficili. Sua madre infatti ha accumulato un debito pari ad un milione di euro a causa di spese personali, fatture non pagate ai fornitori, mancata riscossione dei crediti e persino una truffa subita da un commercialista.

Gran parte del montepremi che Mezzetti ha ottenuto grazie alla vittoria al Grande Fratello è stato proprio utilizzato per sanare i debiti, ma restano ancora moltissimi soldi da pagare.

“I problemi finanziari sono sempre nella mia testa – ha svelato al settimanale DiPiù -. Al momento, mi restano da pagare 500 mila euro, quasi un miliardo di lire. Le trattative con le banche e con i creditori continuano, la pensione di mia mamma è stata in parte pignorata, la maggior parte dei miei guadagni la uso per sanare la situazione. La strada è ancora lunga – ha confessato Alberto -, ma ne usciremo”.

Mezzetti ha ricordato il momento più difficile della sua vita quando, dopo aver fatto un controllo, ha scoperto che la sua famiglia aveva accumulato un debito enorme: “Per due giorni interi controllai tutta la contabilità di mia madre – ha ricordato – e quello che venne fuori fu una situazione devastante: mia mamma aveva accumulato un debito immenso tra spese personali, fatture non pagate ai fornitori, creditori che non avevano onorato gli impegni e anche una frode subita da un commercialista. Una cifra astronomica: un milione di euro”.

Dopo il successo in Italia grazie al GF, Mezzetti è volato in Brasile. Oggi la sua carriera in Sudamerica è in ascesa, mentre nel nostro Paese è scomparso dal piccolo schermo. Dopo aver fatto discutere per via di una presunta laison con Barbara D’Urso, Alberto non è più comparso in tv.