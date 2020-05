Barbara D’Urso, Alberto Mezzetti: “Abbiamo avuto un flirt. Guarda il mio Instagram”

editato in: da

Barbara D’Urso svela su Instagram cosa fa a casa

Alberto Mezzetti torna a parlare del presunto flirt con Barbara D’Urso e afferma che la conduttrice continuerebbe a seguire le sue vicende personali, sbirciando il suo profilo Instagram. Come è noto Alberto – conosciuto anche come Il Tarzan di Viterbo – è arrivato al successo vincendo l’edizione del Grande Fratello del 2018.

Il reality, rilanciato da Barbara D’Urso, gli aveva regalato una grande popolarità. Nel corso della trasmissione il modello non aveva mai nascosto di provare una forte attrazione nei confronti della conduttrice. In seguito i due erano usciti insieme, ma, dopo numerosi gossip, la D’Urso aveva smentito il flirt. Qualche tempo fa però Mezzetti aveva sorpreso tutti, annunciando su Instagram di aver avuto una breve love story con lei.

“C’è stato molto di più di un’amicizia – ha detto a Gossip e Tv -. Ovviamente c’è stato un flirt. Perché lei non mi ha mai smentito? E perché non mi ha più citato? Il senso è: se io dico che sono stato con te e tu manco dici ‘ma questo è matto’ vuol dire che è vero”. Alberto ha affermato di essere stato tagliato fuori dalla vita privata di Barbara e di non aver più lavorato con lei, scomparendo dalla tv.

“Da tempo che dico che lei mi blocca ovunque. Nel senso che evita ogni mio appello o di avere contatti con me – ha svelato -. Non capisco il perché. Non mi ha mai dato alcuna motivazione, nonostante io abbia fatto pure degli appelli pubblici. Nei suoi programmi, a un certo punto, non sono stato più chiamato, a differenza di altri del Grande Fratello. Inspiegabile!”.

Non solo: Mezzetti ha affermato che nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, sarebbe accaduta una cosa particolare che avrebbe messo in luce l’interesse della presentatrice nei suoi confronti. La conduttrice avrebbe postato nelle Stories per sbaglio alcune foto relative al profilo social del modello. Una gaffe sottolineata anche da lui. “Barbara ha pubblicato una Stories su Instagram relativa al fuorionda con Marco Carta – ha svelato – e mi sono accorto che, inavvertitamente, sono comparsi anche dei miei screen in quella Stories, che poi lei ha rimosso. Però la Stories è documentata”.