Barbara D’Urso in vacanza da sola. E a 63 anni è più bella che mai

È la regina incontrastata di Mediaset, la signora del Weekend di Canale 5: Barbara D’Urso è un vulcano d’energia, inarrestabile e sempre pronta a tuffarsi in nuove ed esaltanti avventure sul piccolo schermo. Adesso, però, è arrivato anche per lei il momento di una (meritatissima) vacanza.

Terminati i suoi impegni, la conduttrice ha deciso di regalarsi una serie di viaggi, tutti lungo la Penisola. Un piccolo break prima di ricominciare a pensare ai suoi prossimi impegni, che dato il successo degli ultimi mesi fanno intravedere un autunno davvero di fuoco.

La prima tappa della sua vacanza è stata a Venezia con il suo migliore amico, Renzo Rosso. Il patron della Diesel, con cui da anni c’è un bellissimo rapporto, le ha tenuto compagnia per qualche giorno. Sia chiaro, non c’è nessuna love story tra loro: la D’Urso pare essere ancora single per scelta, dato che alla sua corte non mancano di certo i pretendenti visto il suo talento e la sua straordinaria bellezza.

Dopo Venezia, ad ogni modo, la D’Urso è ripartita, questa volta da sola (o almeno, senza compagni d’avventura paparazzabili): Barbara ha deciso di concedersi qualche giorno di mare e di sole, tra tuffi in acque cristalline e giornate in barca.

La location scelta si trova probabilmente nel Sud Italia, perché nelle stories condivise dalla conduttrice è possibile vedere delle squisitezze come il gambero rosso e la granita al limone. Il relax di certo le sta giovando: bella oggi come vent’anni fa, la conduttrice appare più distesa e luminosa.

L’ultima foto in costume la mostra in formissima, con un fisico mozzafiato. Si potrebbe dire che l’appuntamento con la bellezza della D’Urso arriva puntuale ogni anno per ricordarci che non esiste età per essere meravigliose. A 63 anni la conduttrice non solo è in formissima, ma sfoggia il più bello dei gioielli che una donna possa indossare: il sorriso.

Il successo e la bellezza della D’Urso, d’altro canto, sono strettamente correlate al pensiero positivo: non c’è modo di abbatterla, in qualsiasi circostanza Barbara mostra la bellezza della felicità. E questo è il suo maggiore punto di forza.