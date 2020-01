D’Urso, Gerardina Trovato ospite a Live: “Vivo con 80 euro al mese”. Le anticipazioni

editato in: da

Nuovo appuntamento per Live – Non è la D’Urso: una puntata che si prospetta scoppiettante, con tanti ospiti e interviste esclusive. Tra gli invitati alla trasmissione di Barbara D’Urso domenica sera in studio Gerardina Trovato, che racconterà il suo dramma.

La cantante si confesserà, parlando della sua grave situazione. Gerardina, che vive in Sicilia in affitto e aiutata dalla Caritas, sostiene di aver superato le sue dipendenze dai farmaci. Tuttavia, rivela:

Vogliono farmi interdire, vivo con 80 euro al mese.

In più, in lei c’è la grande delusione per essere stata esclusa da Sanremo. In una lunga intervista a Il Messaggero, ha espresso tutto il suo dispiacere, raccontando il suo passato da incubo, tra depressione, malattie e debiti.

Ma Live – Non è la D’Urso non finisce qui: durante la serata, a 29 giorni dalla strana scomparsa, Luigi Mario Favoloso si ritroverà ad affrontare le cinque agguerritissime sfere e a rispondere finalmente alle domande sul suo allontanamento.

A quanto pare, è stata una sua decisione spontanea quella di lasciare l’Italia – dopo essere stato sorpreso in Svizzera dal settimanale Chi – per motivi gravi di cui però non ha voluto fare cenno. Forse proprio con Barbara D’Urso si aprirà e racconterà quello che è davvero successo.

In seguito all’acceso confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini, avvenuto nella casa del Grande Fratello VIP, Vittorio Cecchi Gori si sottoporrà alla macchina della verità. Fra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic c’è stata una relazione durata dal 1983 al 2000, poi l’amore è finito, con l’entrata in scena di Valeria Marini, che ha vissuto una passione travolgente con il produttore.

Le due donne non si sono mai risparmiate accuse e frecciatine reciproche. Tanto che la Marini a Verissimo ha sostenuto che nello scontro nella casa la Rusic non sia stata sincera e abbia detto delle bugie.

Barbara D’Urso accoglierà poi Paola Barale, che sfiderà i cinque ospiti seduti nelle sfere di Live. Di recente, con la consueta sincerità, Paola si era confessata nel programma di Peter Gomez, parlando del suo legame con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, degli scandali del passato, dei pettegolezzi sul suo conto e della fine del matrimonio con Gianni Sperti.

E ancora, in studio, Ivan Gonzalez affronterà faccia a faccia Paola Caruso, dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip.