Ballando, Veera Kinnunen e Stefano Oradei tornano a lavorare insieme. Osvaldo scomparso

Veera Kinnunen e Stefano Oradei tornano a lavorare insieme nello studio di Ballando con le Stelle, mentre Dani Osvaldo, che era uscito allo scoperto con la ballerina qualche mese fa, sembra scomparso. I due insegnanti di ballo hanno vissuto una lunga storia d’amore terminata bruscamente lo scorso anno, dopo gossip e alcune dichiarazioni in diretta.

Tutto era iniziato quando il settimanale Oggi aveva pubblicato alcune foto in cui Veera e Stefano litigavano per strada, parlando di una forte gelosia di Oradei nei confronti della compagna a causa del legame con Osvaldo. Il ballerino era stato costretto a scusarsi per il suo comportamento nel corso di una puntata di Ballando con le Stelle, ma qualche tempo dopo la stessa Kinnunen aveva annunciato l’addio al fidanzato e l’inizio di una love story con l’ex calciatore.

La questione aveva causato accese polemiche con parte del pubblico che si era schierato dalla parte di Oradei. Lui aveva rilasciato una lunga intervista a Eleonora Daniele, raccontando tutta la verità sul rapporto con Veera. “La fine di un amore è una sofferenza inaspettata – aveva confessato -, credevo di poter risistemare le cose fra noi […] La nostra storia si è chiusa prima, poi lei ha fatto la sua scelta”.

Qualche mese dopo però sembra che la relazione fra Dani e Veera sia già terminata. I due non si seguono più su Instagram e lei, che era volata in Argentina per una vacanza all’insegna dell’amore, non ha più postato foto di coppia. Nel frattempo sembra che la Kinnunen e Oradei torneranno a lavorare insieme. Ad annunciarlo è stata proprio Milly Carlucci, che al settimanale DiPiù ha svelato la scelta dei ballerini, entrambi professionisti nello show.

“Ne sono molto felice – ha svelato la conduttrice -. Per Veera e Stefano il rispetto reciproco e la civiltà dei rapporti hanno prevalso su tutto il resto. Sono due grandi professionisti e due persone serie: li stimo moltissimo”. Non resta che attendere la prima puntata di Ballando con le Stelle per capire cosa accadrà fra i due ex.