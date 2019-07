Ballando, è finita tra Samanta Togni e Cristian Panucci

editato in: da

L’estate calda delle coppie nate tra grazie alle danze di Ballando con le Stelle, continua. Per un amore che nasce e cresce, quello tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, c’è un amore che finisce, quello che ha unito la ballerina Samanta Togni e l’ex calciatore Cristian Panucci.

Le voci si rincorrevano da tempo e ora è arrivata la conferma direttamente dall’insegnante di Ballando, che rispondendo a una precisa domanda del settimanale DiPiù ha confessato: “Sì, è vero: ci siamo lasciati”.

L’ammissione sulla fine del rapporto dunque, è arrivata chiara e netta, ma Samanta Togni non ha voluto dare spiegazioni né svelare altri dettagli sulla fine della sua storia con Panucci. Un atteggiamento coerente con il modo in cui la coppia, sin da subito, ha gestito la storia: sempre in modo riservato, più lontano possibile da telecamere e riflettori.

Si chiude così una relazione durata quasi tre anni, che sembrava invece destinata a continuare. Cristian Panucci aveva partecipato a Ballando con le Stelle nel 2011, ma la sua insegnante non era stata Samanta. Eppure l’ex calciatore non si è mai dimenticato di quella donna che aveva conosciuto dietro le quinte della trasmissione e anni dopo, nel 2017, complice l’amicizia con Samuel Peron, aveva fatto la mossa vincente. È bastata una cena informale tra amici, per far scoccare la scintilla, e da allora Samanta e Cristian non si sono più lasciati.

La maestra di Ballando aveva raccontato di essere stata sin da subito colpita dalla personalità e dalla simpatia di Panucci: “Ha la battuta pronta”- aveva rivelato in un’intervista a Confidenze – “a volte è spiazzante. Ha portato nella mia vita allegria e imprevedibilità, cambia le cose all’ultimo momento, non sai mai cosa aspettarti. Di sicuro, insieme non ci annoiamo”.

Non si sono annoiati e si sono goduti quasi tre anni di un amore che ha rispecchiato in tutto e per tutto i caratteri dei due protagonisti: allegro, dinamico, pieno di energie e sorrisi, e protetto il più possibile dalla curiosità di pubblico e media.

Ora che la storia giunge al capolinea, Samanta annuncia la sua fine, ma non vuole dire di più, in segno di rispetto per questo amore che le ha dato tanto.