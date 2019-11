Ballando, Samanta Togni confessa il dramma dell’anoressia

editato in: da

Samanta Togni racconta per la prima volta il dramma vissuto in passato e la lotta contro l’anoressia. La star di Ballando con le Stelle si è confessata sulle pagine di Nuovo, svelando la terribile malattia contro cui ha combattuto per diverso tempo. Tutto è iniziato durante l’adolescenza proprio mentre stava inseguendo il sogno di diventare una ballerina professionista.

“All’età di 16 anni, quando studiavo danza all’estero – ha raccontato – prima a Londra e quindi a New York. L’anoressia è un problema che purtroppo colpisce molto spesso le ragazze che scelgono di fare le ballerine. Si cresce con stereotipi poco sani da imitare: io aspiravo a una fisicità senza forme, perché le vedevo come un difetto e così ho cominciato ad ammalarmi”.

Una malattia contro cui Samanta ha lottato da sola per tre anni, arrivando a pesare 43 chili. Ad aiutarla a rinascere suo figlio e l’incontro con l’ex compagno Mirko Trappetti. “Ho voltato pagina quando mi sono fidanzata con il padre di mio figlio, Mirko Trappetti, e sono rimasta incinta – ha svelato -. Da quando ho scoperto di aspettare un bimbo, è cambiato il mio modo di vedere la vita”.

Volto amatissimo di Ballando con le Stelle, Samanta Togni presto convolerà a nozze con il fidanzato Mario Russo. La ballerina e il chirurgo si giureranno amore eterno il prossimo 15 febbraio. “Con lui è scoccato il colpo di fulmine: ci siamo conosciuti sul treno ad alt velocità Napoli-Roma – ha spiegato -. Da quel momento non ci siamo più lasciati”.

Nel curriculum sentimentale della showgirl tanti amori travolgenti. In passato Samanta è stata legata a Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, oggi fidanzato con la giovane Nicoletta Larini. A Ballando con le Stelle era nata anche la love story con Cristian Panucci, terminata qualche tempo fa. Poi l’incontro magico con il chirurgo napoletano e la decisione di coronare l’amore con il matrimonio.