Ballando, Osvaldo e Veera: la vacanza svela la veritá

Notizia bomba per i fan di Ballando con le stelle: Dani Osvaldo e Veera Kinnunen potrebbero essere finalmente usciti allo scoperto come coppia.

Lo dimostrerebbero alcune immagini condivise in questi giorni sia dalla bella ballerina sia dal suo ex allievo, in cui i due si sono mostrati insieme (e più affiatati che mai) a bordo di una barca in giro tra gli splendidi mari del Nord. A quanto pare, Osvaldo avrebbe deciso di raggiungere Veera ad Helsinky, dove lei si sta godendo il tanto meritato riposo dopo la conclusione del programma di ballo.

Un modo piuttosto insolito di trascorrere le vacanze, soprattutto se consideriamo che la Kinnunen ha una relazione con il ballerino e collega Stefano Oradei da ben undici anni. L’armonia della coppia, però, sembra essere stata minata dall’arrivo del tornado Dani Osvaldo, che si è fatto sempre più vicino alla ballerina puntata dopo puntata. Una situazione che ha mandato su tutte le furie Oradei, che si è lasciato andare a pesanti scenate di gelosia, tanto da beccarsi una dura ramanzina da parte della padrona di casa Milly Carlucci.

Cosa penserà il ballerino di questi giorni di vacanza che Veera sta condividendo con l’ex calciatore della Roma? Non ci è dato saperlo, anche se pare che la relazione tra i due si sia rovinata definitivamente. Gli ultimi rapporti sui social tra Stefano e la sua fidanzata risalgono infatti allo scorso maggio, quando lui ha pubblicato un post per celebrare l’anniversario degli undici anni trascorsi insieme. Poi, più nulla.

Questo potrebbe far pensare che la storia tra i due maestri di Ballando con le stelle sia davvero finita. Diventerebbe allora più chiaro il perché Veera stia trascorrendo questi giorni in compagnia dell’affascinante Dani Osvaldo. D’altronde, che tra i due ci fosse una chimica particolare era piuttosto evidente (e non solo al pubblico, ma anche ad Oradei). E i giorni trascorsi insieme, così pure come i selfie di coppia, sembrerebbero far pensare ad un forte avvicinamento tra i due. Certo, potrebbe trattarsi di una semplice vacanza tra amici, ma tutti gli indizi farebbero pensare a qualcosa di diverso. A quando la conferma definitiva?