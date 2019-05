Ballando, Guillermo Mariotto dice la sua su Pamela Prati e Mark Caltagirone

editato in: da

Guillermo Mariotto, storico giudice di Ballando con le Stelle, dice la sua su Pamela Prati e Mark Caltagirone.

Ormai non si parla d’altro che delle nozze della showgirl sarda con l’imprenditore romano che, secondo molti, non esisterebbe. Fra testimonianze, colpi di scena e rivelazioni, quella della Prati ormai è diventata una vera e propria saga. L’ultimo capitolo è stato scritto a Verissimo, dove Silvia Toffanin si è scontrata con l’ex star del Bagaglino durante un’intervista, chiedendo di vedere una foto di Caltagirone e di parlare con lui.

Lo scontro si è concluso con la fuga della Prati, che ha abbandonato lo studio facendo infuriare la conduttrice. Sono tanti i vip che in questi giorni hanno parlato delle nozze di Pamela, da Alfonso Signorini, che ha affermato di aver vissuto una situazione simile in passato, a Sara Varone, che ha accusato le agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, sino all’ex corteggiatore Emanuele Trimarchi.

La situazione è piuttosto intricata e, in attesa di nuovi sviluppi, a dire la sua è Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle. Su Instagram lo stilista venezuelano ha risposto alle domande dei follower che gli chiedevano se gli sarebbe piaciuto vedere Pamela Prati e Mark Caltagirone nello show di Milly Carlucci.

La risposta è stata decisamente pungente e ci fa capire cosa pensi davvero il giudice di tutta questa storia. “Ti piacerebbe vedere in pista Pamela Prati e Mark Caltagirone” ha chiesto un utente e lui ha risposto: “Beh sì mi piacerebbe vederli in pista, una coppia così ben assortita non è mai capitata. Una bella donna con un fantasma!”.

Nel frattempo continua a far discutere l’intervista rilasciata dalla Prati a Verissimo. “Se ne sta facendo un caso di Stato, io non ho commesso nessun reato – ha detto la showgirl -. Sono i giornalisti che strumentalizzano me, il mio compagno e il nostro matrimonio”.

“Vorrei crederti, davvero, mi stai facendo tenerezza in questo momento – ha risposto Silvia Toffanin -, ma io e tutta la redazione ci sentiamo presi in giro, anche perché avevamo un contratto insieme che tutte e due le parti avrebbero dovuto rispettare”. La saga continua.