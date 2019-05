Ballando, nuova lite tra Veera e Stefano dopo la cena con Osvaldo

editato in: da

Nella notte romana, è scoppiata nuovamente la tensione tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei.

Archiviato il momento della “strigliata” di Milly Carlucci e delle scuse da parte del ballerino alla sua fidanzata per le scenate di gelosia causate dalla forte complicità di lei con il compagno di ballo Dani Osvaldo, i due sono stati paparazzati nel corso di una baruffa fuori da un ristorante del quartiere romano di Prati.

La lite è scoppiata dopo una cena che li ha visti assieme a Osvaldo e altri membri del cast dello show. Secondo alcuni paparazzi presenti sul luogo, nel corso della cena Veera e l’ex calciatore argentino sarebbero più volte usciti assieme dal locale per fumare, rilassandosi e palesando un’evidente complicità all’insegna dei sorrisi.

Questo atteggiamento, a quanto pare, non è piaciuto a Stefano Oradei che, dopo essere uscito anche lui sembra per non perdere di vista la situazione, è letteralmente esploso dopo che Osvaldo si è congedato dal gruppo. La sfuriata sarebbe durata addirittura ore, con la coppia – legata ufficialmente dal 2008 – che ha girato il quartiere capitolino spingendosi e gridando.

All’alba, il ballerino coach di Suor Cristina, è riuscito a convincere la fidanzata a salire in auto assieme a lui. Sempre secondo i paparazzi che hanno assistito all’alterco tra i due, nonostante questo la baruffa non è terminata e la coppia di ballerini ha continuato a gesticolare all’interno del mezzo.

Si tratta di una nuova scenata di gelosia dopo quelle che hanno fatto infuriare Milly Carlucci settimana scorsa? Secondo quanto rivelato da Oradei nel corso di un’intervista a Oggi, il chiacchieratissimo affiatamento tra la sua compagna e Dani Osvaldo non c’entrerebbe nulla con questo nuovo momento di dissapore.

Il ballerino 35enne, parlando in generale di un momento sentimentale difficile, ha anzi rassicurato sul futuro della sua storia d’amore con la collega svedese, affermando:

Abbiamo vissuto troppe cose meravigliose insieme e tante altre ne verranno.

Al di là di tutto è chiaro che, ormai a ridosso della finale del dance show, il rapporto tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo è un elemento che, nel bene e nel male, non smette di tenere banco.