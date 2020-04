Ballando, Veera pensa al futuro. E Oradei e Osvaldo sono un ricordo

editato in: da

Torna a tenere banco sul web la situazione sentimentale di Veera Kinnunen, che nei mesi scorsi ha fatto molto parlare di lei. La ballerina svedese, tra le sue storie di Instagram, ha infatti rivelato un dettaglio che ha sorpreso i suoi fan.

Per Veera, il 2019 è stato un anno decisamente molto movimentato: la scorsa stagione di Ballando con le Stelle, del cui cast la ballerina è ormai parte da diverso tempo, si è conclusa con una notizia che aveva lasciato tutti a bocca aperta. La storia d’amore tra lei e il collega Stefano Oradei, una relazione lunga ben 11 anni, è infatti arrivata al capolinea, una rottura giunta come un fulmine a ciel sereno. La Kinnunen, subito dopo aver confermato l’addio a Oradei, ha pubblicato una foto con cui svelava la sua nuova fiamma, il calciatore Dani Osvaldo conosciuto proprio a Ballando.

La loro è stata una relazione molto chiacchierata, che si è protratta però solamente per qualche mese. Già alla fine dell’estate si parlava di una probabile rottura, vista l’assenza di qualsiasi indizio social della coppia formata da Veera e Dani Osvaldo. Secondo le indiscrezioni che si sono susseguite da allora, l’argentino avrebbe perso la testa per una modella e avrebbe così messo fine alla sua storia con la ballerina svedese. Oggi, a sciogliere i dubbi sulla sua situazione sentimentale, è proprio la Kinnunen, che si espone sui social.

Nelle scorse ore, si è infatti dedicata ai fan rispondendo su Instagram alle loro numerose domande. Inevitabilmente, qualcuno ha finito per chiedere qualche dettaglio personale: “Cosa vorresti che accadesse di bello nella tua vita?” – si è sbilanciato un suo follower. La risposta di Veera, schietta e sincera, lascia tutti a bocca aperta: la ballerina, in silenzio e con un dolcissimo sorriso sulle labbra, ha portato le mani davanti al volto facendo il gesto di un cuore. È un chiaro segno che, per lei, Stefano Oradei e Dani Osvaldo sono soltanto un lontano ricordo e che è pronta a rimettersi in gioco, dal punto di vista sentimentale.

Al momento, però, tutto tace. E la stessa cosa sta accadendo a livello professionale: Ballando con le Stelle, così come numerose altre trasmissioni, è stato coinvolto dalle recenti variazioni dei palinsesti ed è slittato ad un momento più favorevole. Intervistata in merito da Lifestyleblog.it, Veera ha rivelato: “Stiamo aspettando. Noi siamo pronti e se vorranno fare il programma in estate, a noi andrà bene, purché si faccia”. Non c’è ancora una data, quindi, e i fan non possono far altro che attendere la decisione definitiva in merito alla nuova edizione del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci.