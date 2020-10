Ballando, Solenghi emoziona con il ricordo di Anna Marchesini. E Todaro si commuove

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Terza puntata per Ballando con le Stelle. Il talent show dedicato al ballo e condotto da Milly Carlucci con il sostegno di Paolo Belli, nonostante le difficoltà incontrate a causa dell’emergenza sanitaria, continua a stupire con colpi di scena e performance di alto livello.

Dopo alcuni imprevisti, la Carlucci ha potuto annunciare delle buone notizie: Samuel Peron è finalmente risultato negativo al Coronavirus e Raimondo Todaro, dopo l’operazione all’appendicite, è potuto tornare in pista al fianco di Elisa Isoardi.

La gara, così, dopo l’eliminazione di Barbara Bouchet e Stefano Oradei avvenuta la scorsa settimana, entra nel vivo. E le coppie sono più che mai determinate ad arrivare in finale e a conquistare la giuria, formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, e, soprattutto, la vittoria.

I concorrenti, però, hanno portato sul palco non solo lo spirito competitivo, ma anche forti emozioni. Commoventi le parole di Tullio Solenghi, che ha voluto ricordare Anna Marchesini, sua amica e collega scomparsa nel 2016 che insieme a lui e a Massimo Lopez formava Il Trio:

La domenica è silenziosa, non c’è lo squillo di Anna che commenta quello che ho fatto. Ho un sogno, che dopo una puntata di Ballando mi arrivi una la telefonata con la voce di Anna che mi parla dalle stelle e mi dice: “Ti ho visto anche da quassù”. È un sogno, ma mi piace e vorrei continuare a farlo tutta la vita.

Al centro del palco anche l’energica Marcella Bella, che ha accetto l’invito di Milly Carlucci e ha ricoperto il ruolo di ‘ballerino per una notte’ per aiutare, con il punteggio da lei conquistato, una delle coppie in gara. In collegamento, a sostenerla, il fratello Gianni Bella.

Grande gioia, inoltre, per il ritorno di Raimondo Todaro. Riprendersi dall’operazione è stato, per lui, più difficile del previsto. Il ballerino, però, ha dimostrato grande forza e grande volontà di tornare a conquistare il pubblico con gli appassionanti passi a due con Elisa Isoardi. E, alla presentatrice, ha dichiarato felice:

Carlucci, non sono mai stato così bene!

Raimondo ed Elisa, sfoggiando l’innegabile feeling che c’è tra loro, si sono esibiti in un romantico valzer sulle note di ‘La Cura’ di Franco Battiato, alla fine del quale il ballerino è scoppiato in lacrime per la grande emozione.

Profonde anche le parole di Rosalinda Celentano, che ha parlato della sua difficoltà ad accettarsi e della malattia avuta in passato. Con l’insegnante Tinna Hoffman ha mostrato di avere grande complicità, ma presto dovrà scegliere se fare coppia con lei o con Samuel Peron.

Tra passi a due, molteplici stili di ballo, ricordi, scontri, esultanze e delusioni, Ballando con le Stelle continua ad incantare il pubblico. Quali saranno le prossime mosse vincenti di Milly Carlucci?