Ballando con le Stelle: Tullio Solenghi conquista e la Isoardi questa volta non convince

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Nuovo appuntamento per Ballando con le Stelle, che puntata dopo puntata continua a regalare grandi emozioni. Il talent show dedicato alla danza e condotto da Milly Carlucci con il sostegno di Paolo Belli, nonostante le difficoltà che si sono succedute a causa dell’emergenza sanitaria, non smette di stupire con continui colpi di scena.

Ogni settimana la gara si fa sempre più entusiasmante, e le coppie sono ancora più agguerrite e determinate a conquistare la vittoria, impegnandosi in performance di alto livello. La puntata si è aperta con le esibizioni di Antonio Catalani e Costantino Della Gherardesca, finiti allo spareggio annullato dopo “anomalie evidenti” che avevano viziato il voto.

Milly Carlucci, come sempre raggiante e impeccabile nella sua conduzione, ha sfoggiato un completo rosso fuoco, composto da un corpetto con le maniche a palloncino e pantaloni dal taglio morbido.

La puntata fin dai primi momenti, si è rivelata spumeggiante: oltre ad annunciare la sua esibizione speciale insieme a Samuel Peron, la conduttrice ha stupito i concorrenti con una prova speciale proposta da Carolyn Smith. La sfida ha visto i vip improvvisare un ballo senza maestro, ascoltando il brano eseguito dalla band. Ad aggiudicarsi i 25 punti in palio Alessandra Mussolini che ha convinto tutti con la sua verve.

Tra un passo di danza e l’altro, standing ovation per Tullio Solenghi che ha conquistato pubblico e giuria. Alla fine della sua esibizione poi ha voluto spendere due parole per un suo grande amico, con la voce rotta dall’emozione: “Vorrei salutare il mio amico Massimo Lopez che ha contratto il Covid”. A stupire i giudici anche la performance di Paolo Conticini e Veera Kinnunen, che con la loro salsa hanno conquistato anche dei dieci.

Grande attesa poi per la coppia formata da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, che si è presentata in pista con il piede destro fasciato, a causa di una forte tendinite. Durante la sfida a sorpresa il maestro ha mostrato grande premura verso la sua compagna d’avventura: “Vedete che non ha preso ancora l’antidolorifico”, ha precisato prima dell’esibizione, e poi ha aggiunto “Rimani ferma, non ti fare male”.

Nonostante il piccolo infortunio la Isoardi e Todaro sono riusciti ad esibirsi col loro charleston, ma non hanno convinto del tutto i giudici, che non hanno percepito la magia delle scorse esibizioni. Eppure non sono sfuggiti ai più attenti sguardi complici e occhiate d’intesa: “Erano anni che non ti vedevo ballare così felice“, ha sentenziato Mariotto riguardo Todaro.