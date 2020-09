Ballando e Tu Sì Que Vales: Milly sfida la De Filippi, i risultati dello scontro in tv

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

La sfida fra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales era attesissima e non ha deluso le aspettative. I programmi di Milly Carlucci e Maria De Filippi sono tornati in tv dopo un lungo stop per la gioia dei telespettatori che li attendevano da tempo. Si tratta d’altronde, di due trasmissioni molto diverse, ma ugualmente forti dal punto di vista degli ascolti.

Da una parte Milly Carlucci con un cast eccezionale di ballerini e concorrenti, da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Rosalinda Celentano, dall’altra Maria De Filippi con l’amica Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez e i giudici Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Nella serata di sabato c’è stato un sostanziale pareggio fra gli show, entrambi infatti hanno raggiunto ottimi risultati. Diviso in due blocchi, Ballando con le Stelle ha raggiunto 4 milioni di telespettatori. La prima parte del programma – Ballando, tutti in pista -, in onda sino alle 21.59, ha totalizzato 4.109.000 di spettatori pari al 20.3% di share, mentre il secondo blocco dalle 22 alle 00.47 ha realizzato una media di 3.415.000 spettatori con il 22.1% di share. Tu sì que vales invece ha portato a casa 3.686.000 spettatori con il 22.6% di share, andando in onda dalle 21.19 alle 00.50.

Se su Rai Uno, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno infiammato la pista di Ballando con le Stelle con un tango sensuale, su Canale Cinque, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, amiche di vecchia data, hanno dato vita a nuovi e divertenti siparietti comici, animando lo studio di Tu Sì Que Vales.

Una sfida televisiva terminata con un pareggio, dunque. Anche se, poiché sono due programmi molto diversi, non si può parlare di “scontro”. A spiegarlo, alla vigilia di Ballando con le Stelle, era stata proprio Milly Carlucci. “La vicenda della rivalità con Maria De Filippi che stimo moltissimo, l’avete creata voi e vi ringrazio di averla fatto – aveva detto all’Ansa durante la conferenza stampa di presentazione dello show -. Questo fa bene alla tv perché la rende importante. In questo periodo però stare qui a dire chi vince e chi perda è una questione un po’ stonata, l’importante è andare in onda e regalare leggerezza al pubblico”.