Ballando, Todaro e De Girolamo: duro scontro con la giuria

Momenti di nervosismo per Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo, durante la serata di Ballando con le Stelle. Già la settimana scorsa erano volate scintille tra i due, e non sono solo quelle che scaturiscono da un ballo appassionato.

La coppia, infatti, hanno avuto un’accesa lite durante gli allenamenti. A far scaldare gli animi, una presa durante le prove. Durante la preparazione del pezzo da portare in serata, infatti, Raimondo Todaro ha utilizzato toni duri per spronare la De Girolamo ad effettuare un salto. Lei, stizzita, ha lasciato la sala prove. Una lite dovuta al nervosismo, che non ha però fermato i due ballerini, arrivati in studio più agguerriti che mai.

Riappacificatosi con la compagna di ballo, Todaro ha poi avuto un forte scontro anche con la giuria. In particolare, con Selvaggia Lucarelli e con Ivan Zazzaroni che non hanno apprezzato il ballo della coppia. Todaro – appoggiato dalla De Girolamo – ha accusato i giudici di avere delle preferenze e di non essere oggettivi, nel giudicare le performance. Al centro della diatriba, quindi, i voti, ma soprattutto un tweet.

Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo hanno accusato la Lucarelli di non essere attenta durante la loro performance e di sfruttare il momento del ballo, per postare commenti sui social. Questo, secondo i ballerini, porta ad una valutazione falsata. La Lucarelli, risentita, ha attaccato Nunzia De Girolamo, dicendo: “Qui i voti devi prenderli davvero”.

Un commento al vetriolo e un chiaro cenno alla carriera politica della De Girolamo, tanto da indurre Milly Carlucci a chiedere di non aprire argomenti che esulino il ballo. Chiusa la discussione in studio, la polemica è proseguita sui social. Sulla pagina Instagram di Ballando con le Stelle, infatti, la coppia Todaro-De Girolamo, sempre più convinta, ha affermato: “Non ci sopportano”.

A riportare la serenità e i sorrisi in studio l’ospite d’onore: Alessandro del Piero. Confidandosi con Milly Carlucci, ha parlato della sua carriera e dei suoi tre figli a cui vuole insegnare, come prima cosa, il rispetto per tutto ciò che li circonda. Ha inoltre invitato i giovani ad affrontare le sfide con la voglia di vincere.