Ballando con le Stelle, Stefania Sandrelli ballerina per ricordare Gigi Proietti

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Stefania Sandrelli sarà ballerina per una notte a Ballando con le Stelle per omaggiare Gigi Proietti. Ad annunciarlo è stata Milly Carlucci, ospite de La Vita in Diretta. La conduttrice ha spiegato che l’attrice scenderà sulla pista da ballo per ricordare l’attore morto qualche giorno fa e con cui ha recitato in numerose pellicole, fra cui la fortunata fiction Il maresciallo Rocca.

“Vogliamo fare un grande omaggio a Gigi Proietti – ha spiegato Milly Carlucci – e abbiamo invitato Stefania Sandrelli, protagonista con Gigi del Maresciallo Rocca, fiction credo imbattuta negli ascolti. Stefania ballerà per lui. Ci stringiamo tutti in un abbraccio alla famiglia”. Stefania Sandrelli e Gigi Proietti non erano solo colleghi, ma prima di tutto amici. “Per me era un amico, un collega, ci siamo sempre trattati con grande affetto e grande stima – ha spiegato lei dopo la morte dell’attore al Corriere della Sera -. Avrò visto venti volte, A me gli occhi, please. E lui era sempre pronto a ricordare tutte le mie cose al cinema. La vita senza di lui è vuota, come succede sempre con i grandi artisti. Il lutto non è certo solo mio, ma di tutti gli italiani. Adorava far ridere, una missione, come accadeva a Sordi. Ecco, ci vorrebbe un addio come quello di Albertone, purtroppo per ora con questa situazione non si può”.

I due avevano interpretato dei personaggi rimasti nell’immaginario comune: il maresciallo Rocca e Margherita Rizzo. “Due personaggi speciali – ha svelato la Sandrelli -. Già ci conoscevamo non bene benissimo, eravamo anche vicini di casa. Era andato a abitare, coincidenza, in quella che era stata la scuola elementare di mio figlio Vito. Mi fece leggere questo bellissimo progetto. Lo faccio volentieri, gli dissi, sarà un grande successo, gli avevo predetto, ma mi devi assicurare che il Maresciallo Rocca lo fai tu. Altrimenti non accetto”.

Nella prossima puntata di Ballando con le Stelle, torneranno in pista i concorrenti dello show. “Elisa e Raimondo stanno facendo riabilitazione, non solo fisioterapica ma in sala – ha spiegato Milly riguardo la Isoardi e Todaro -. Ci stiamo lavorando, non è una strada rapida. Vediamo se riescono a fare una coreografia completa. Hanno due possibilità di rientrare, questo sabato e il ripescaggio della semifinale”.