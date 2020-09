Ballando con le Stelle, Samuel Peron rompe il silenzio

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

La messa in onda di Ballando con le Stelle è slittata al 19 settembre dopo che Samuel Peron e Daniele Scardina, membri del cast di Milly Carlucci, sono risultati positivi al Coronavirus. Se il pugile ed ex di Diletta Leotta si era sfogato su Instagram, commentando quanto accaduto, il ballerino dello show aveva scelto di rimanere in silenzio. In queste ore Samuel ha deciso di svelare come sta, rilasciando un’intervista a Roberto Alessi per LiberoQuotidiano.it.

“Ho appena fatto il secondo tampone, speriamo di essermi negativizzato – ha spiegato -, poi dovrei farne un terzo, così torno a lavorare a Ballando con le stelle dove sono in coppia con Rosalinda Celentano […] Io non ero a Porto Cervo, ma a Poltu Quatu, e non ero in vacanza, ma a lavorare: sono stato direttore artistico del locale The Box Poltu Quatu, ed è stato una spettacolo meraviglioso, veramente entusiasmante, che ha avuto grande successo”.

Samuel ha poi svelato di aver rispettato tutte le regole per proteggersi dal virus. “Non ho fatto nulla di mondano, all’una e mezza, finito il lavoro, andavo a dormire. E di giorno andavo in una spiaggetta tranquilla, facevo roccia sulle alture, free climbing […]Forse è successo quando abbiamo finito l’ultimo spettacolo e i ragazzi, tutti grandi professionisti, danzatori, presentatori, sono venuti a salutarmi. Era un cast meraviglioso, c’erano anche artisti del Cirque du soleil. Oppure è successo in aeroporto, chissà”.

Ora Samuel Peron spera di tornare presto a Ballando con le Stelle dove gareggerà in coppia con Rosalinda Celentano. “Sono tornato il 16, il 18 ho avuto l’esito del tampone, negativo, dopo una settimana ne ho fatto un altro e il 24 agosto sono risultato a sorpresa positivo e sono entrato subito in quarantena a casa”, ha svelato.

“Mai un programma nella storia della televisione è stato così travagliato, costretto a un’altalena di partenze e stop – aveva raccontato Milly Carlucci qualche giorno fa, intervistata dal settimanale Oggi -. Stiamo vivendo una telenovela. Ma noi andiamo avanti, sempre con il rispetto delle precauzioni e della salute di tutti, per offrire al pubblico un’edizione di Ballando con le Stelle memorabile”.